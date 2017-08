Herzinfarkt lautete die offizielle Diagnose. Zweifel an der offiziellen Version führten zu einer Reihe von abstrusen Theorien. Heute ist man sich weitgehend einig, dass Elvis Opfer seines Drogen- und Tablettenkonsums wurde. Allein in seinem Todesjahr soll ihm sein Arzt rund 10'000 Medikamente verschrieben haben. «Er nimmt Pillen, um schlafen zu können. Pillen, um wach zu werden. Pillen, um auf die Toilette gehen zu können, und Pillen, um nicht mehr auf die Toilette gehen zu müssen. Sein Organismus funktioniert nicht, wie der eines normalen Menschen. Die Pillen nehmen ihm die Arbeit ab», schrieben frühere Angestellte im Buch «Elvis – What happened?» kurz vor seinem Ableben.

Sein eigenes Reich geschaffen

40 Jahre nach seinem Tod erinnert die Stadt Memphis im Bundesstaat Tennessee an den King of Rock ’n’ Roll. Hier, in den legendären Sun-Studios an der Union Avenue, wurde er im Juni 1953 entdeckt. Hier lebte er von 1957 bis zu seinem Tod in der Südstaaten-Villa «Graceland» am Rande der Stadt. Hier, in diesem weitläufigen Anwesen, hat sich Elvis sein eigenes Reich geschaffen. Hier herrschte er uneingeschränkt, hier regierte er absolut, hier war er König.

Paradox: Superstar Elvis bezog Graceland im Frühling 1957 mit seinen Eltern, um die Fanmassen fernzuhalten. Er schirmte sich von der Aussenwelt hermetisch ab. Heute ist das Anwesen genau das Gegenteil, ein Pilgerort für die Fans. Nur das Weisse Haus in Washington ist noch begehrter. 600'000 Besucher sind es pro Jahr, die happige 70 Dollar bezahlen, um einen Einblick in das bizarre Leben des verstorbenen King zu erhaschen. Trotzdem lohnt es sich. Nicht nur für Elvis-Fans.