Man könnte meinen, dass Musikerinnen in Bands mittlerweile völlig selbstverständlich sind und auch die Security-Leute das gecheckt hätten.

Könnte man. Frontfrauen wie Sophie Hunger erleben dieses Problem vermutlich weniger, weil sie exponierter sind, auf den Plakaten, auf der Bühne. Aber als Bassistin im Hintergrund fällt man weniger auf und muss sich erklären. Als ich anfing, mit 20, war ich noch eine Exotin in einer Rockband. In Basel gab es nur wenige Instrumentalistinnen, Nadia Leonti zum Beispiel, damit hatte es sich eigentlich. Aber jetzt bricht es auf, ich merke und freue mich, dass immer mehr Frauen in Bands spielen und mit «Helvetiarockt» auch eine Lobby entstanden ist, in der sich Musikerinnen organisieren. Das finde ich grossartig.

Doch es gibt noch viel zu tun.

Oh, ja. Es kam oft vor, dass ich nach Konzerten gelobt wurde. Allerdings nicht für mein Bassspiel, sondern für meine Erscheinung: «Du hast sehr sexy ausgesehen am Bass!» Oder: «Deine Schuhe sind toll!» Meist fragte ich dann einfach zurück: Und wie hat Dir denn das Konzert gefallen?

Frustrierend, dieser Sexismus?

Schon, ja. Ich musste mir immer in Erinnerung rufen, dass ich für die Musik lebe, für die Glücksmomente im Jetzt, auf der Bühne, mit der Band. Der Preis dafür waren solche Erfahrungen. Vor diesen versuchte ich mich zu schützen, indem ich mich abschottete. Oder indem ich es mit Humor nahm. Endo Anaconda hat mir aus Spass eine klassische Biografie angedichtet: «Am Bass ist Salome Debussy, sie hat am Konservatorium in Paris studiert.» Das hat die Leute beeindruckt.

Wir leben ja tatsächlich in einer Diplom-vernarrten Zeit.

Das stimmt. Ich bin Autodidaktin, habe das nie richtig gelernt, kann dennoch von meiner Leidenschaft leben. Das ist das Schöne am Rock ’n’ Roll, es zählt der musikalische Ausdruck, wie ein Song rüberkommt. Ich spiele Bass, lege im Hintergrund einen Boden, auf dem die anderen abheben können.

Und als Mitglied von Stiller Has hatten Sie gar ein regelmässiges Einkommen.

Ja. Das war fantastisch. Endo scherzte auf der Bühne immer: «Wir schreien euch an und ihr zahlt auch noch dafür!» Tatsächlich konnten wir auf der Bühne das machen, was wir am liebsten taten und wurden auch noch anständig bezahlt.

Werden Sie nie bemitleidet, wenn Sie sagen, Sie seien freie Musikerin?

Nein, man wird bewundert. Und man wundert sich selber. Mein Berufsziel war nie, Profimusikerin zu werden. Ich bin da ja einfach so reingerutscht.

Sie spielten ursprünglich Geige.

Genau. Ich nahm vor 30 Jahren an einem Workshop an der Musikwerkstatt Basel teil, freute mich darauf, endlich mal zu «Oye Como Va» mitstreichen zu können. Weil in der Formation ein Bass fehlte, überredete mich Workshopleiter Schifer Schafer dazu, das Instrument zu wechseln. Und so wurde ich als 20-Jährige vom Bass angefixt, rutschte in die Musikszene hinein. Und, ja, ich spielte schon 1994 mit Stiller Has - das war bei den Aufnahmen für die CD «Landjäger».

Richtiges Bandmitglied wurden Sie aber erst vor acht Jahren.

Ich war Mutter geworden und wollte ganz für meine Tochter da sein, bis diese in den Kindergarten ging. Dann war ich bereit, bei Stiller Has voll einzusteigen.

Was führte dazu, dass Sie Ende Dezember Ihr letztes Konzert gaben?

In der Bandkonstellation war etwas verfault, wie es Endo nannte. Darunter litt die Kreativität - und jeder auf seine Weise. Ich merkte, dass ich eine komische Rolle einnahm. Ich war Mutter, Mediatorin und Muse. Aber eigentlich war ich doch einfach die Bassistin. Diese Rollen einzunehmen, war anstrengend. Hinzu kam, dass meine Mutter starb und eine Beziehung zerbrach, das warf mich aus der Bahn. In einer halbjährigen Konzertpause merkte ich, wie gut mir diese Auszeit tat.