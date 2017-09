Wie aufwändig wird die Produktion?

Wenn ich sie mit Acts wie U2 vergleiche, die zuletzt mit 106 Sattelschleppern unterwegs waren, ist es bei den Stones bescheiden. Sie haben begriffen, dass man in erster Linie wegen der Musik an ihre Konzerte geht. Da braucht es einen guten Sound und grosse Videowände. Wenn man so viele grossartige Songs im Repertoire hat, ist keine verrückte Show nötig.

Wie war es bei den ersten drei Stones-Konzerten?

Die Band ist mit dem Zug angereist. Wir haben sie am Bahnhof abgeholt und liessen sie von Studenten in Mietwagen in Bern herumchauffieren. Die Stones hatten nur einen Security-Mann dabei und konnten sich relativ frei bewegen, ohne sofort erkannt zu werden. Sie wohnten aber schon im «Bellevue Palace», das sie selbst gebucht hatten. Nicht zur Freude des damaligen konservativen Hoteldirektors. Doch die Zimmer blieben am Ende ganz.

Sind Sie damals nach Bern ausgewichen, weil beim allerersten Stones-Auftritt in der Schweiz im Hallenstadion Stühle in Bruch gegangen waren?

Ja, in Zürich wären die Konzerte nicht möglich gewesen, weil erwartet wurde, dass alles kurz und klein geschlagen wird.

Waren Sie am 14. April 1967 auch unter den Radaubrüdern?

Leider nein! (lacht) Ich war zwar ein Stones- und kein Beatles-Fan, aber noch nicht 20 Jahre alt. Die Volljährigkeit war vorgeschrieben, wenn man an ein Konzert wollte, weshalb mich meine Eltern nicht gehen liessen. Ausserdem war eine Karte für meine Eltern nahezu unerschwinglich.