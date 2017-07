Das Stimmen-Festival hat Elbow nach Arlesheim geholt, für eines von gerade mal fünf Open-Air-Konzerten auf kontinentaleuropäischem Boden. Schotten sie sich vom Kontinent ab, zeigt da schon der Brexit Wirkung? Guy Garvey und Keyboarder Craig Potter lachen und winken ab. «Nein, das hat nichts mit dem Brexit zu tun», sagen sie beim kurzen Interview vor dem Soundcheck. Sie sind etwas verkatert, dennoch redefreudig. «Wir kennen niemanden, der für den Brexit gestimmt hat, in unserem Bekanntenkreis waren alle für den Verbleib», sagen sie. «Wir betrachten diesen Mehrheitsentscheid als das grösste kulturelle Desaster unseres Lebens.»

Ein anderes Desaster spielte sich vor wenigen Wochen in ihrer Heimatstadt Manchester ab: Nach einem Popkonzert der Sängerin Ariana Grande riss ein islamistischer Selbstmordattentäter 22 Konzertbesucher in den Tod, darunter viele Jugendliche.

«Als wir am nächsten Morgen davon hörten, waren wir schockiert und konsterniert», sagt Craig Potter. «Wenn so etwas in deiner Nähe passiert, betrifft dich das natürlich auch stärker. Hinzu kommt, dass wir selber schon oft in der Arena gespielt haben.»

Guy Garvey, der kürzlich nach London zog, hat das Attentat auch aufgewühlt, weil er vor kurzem selber Vater wurde. Er erinnerte sich daran, wie er als Schüler die ersten Grosskonzerte besuchte, wie aufgeregt er selber war, als Teenie seine Idole zu erleben.

So schrecklich das Attentat war: Das Zusammengehörigkeitsgefühl hat ihn noch einmal aufgewühlt. «Es hat uns alle stark gemacht. Und mich wahnsinnig stolz. Wie Manchester darauf reagiert hat, machte mich stolzer denn je.»

Im vergangenen Jahr verliess der Drummer Richard Jupp die Band, nach 25 Jahren. Wie schaffen es die restlichen vier, zusammen zu bleiben, sich nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen? «Wir versuchen, uns nicht in Repertoire-Diskussionen zu verlieren und uns an solchen Dingen aufzureiben», sagt Craig Potter. Sie hätten sich immer nur in musikalischen Fragen richtig hart gestritten. «Weil wir so leidenschaftlich bei der Sache sind.»

Wie leidenschaftlich Elbow 2017 auf der Bühne sind, zeigt ihr Konzert bei «Stimmen»: heute Freitag, auf dem Domplatz Arlesheim, 20 Uhr.