Beim «Meet and Greet» in Gabaliers Garderobe sind die weiblichen Fan dem Kreislaufkollaps nah. Das Herz pocht bis zum Hals, die Beine sind weich wie Gummi. Sie sind ihrem Idol nahe wie noch nie. Da steht er nun, der Mann, den sie bislang immer nur aus der Ferne angehimmelt haben. Der auf der Bühne unnahbar schien. Jetzt knipst er sein steirisches Lächeln an, nimmt seine «feschen Madln» rechts und links in den Arm und posiert so für die vielen Erinnerungsfotos, welche die Dirndl-Trägerinnnen als Selfie schiessen oder für deren Aufnahmen sie die mitgereisten Freunde oder Ehemänner einspannen.