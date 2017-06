Sie stehen jetzt schon seit rund acht Jahren auf grossen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Wie erklären Sie sich das Phänomen Gabalier und staunen Sie manchmal selbst darüber?

Das ist natürlich nicht selbstverständlich, aber es steckt auch eine ehrliche und authentische Geschichte dahinter. Und das, denke ich, wissen und schätzen meine inzwischen vielen Fans.

Sie provozieren selbst immer wieder Schlagzeilen. Was treibt Sie an, zu politischen oder gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen? Glauben Sie, das kommt gut an bei Ihren Fans?

Eigentlich ist das gar nicht mein Anliegen. Aber manchmal wird man in meiner Branche eben so vereinnahmt, dass man gar nicht anders kann, als sich öffentlich zu rechtfertigen. Aber ich stehe zu meinen Meinungen, sonst hätte ich auch nicht den Song «A Meinung haben» geschrieben.