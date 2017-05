"Niemand hat etwas gegen meine Arbeit", sagte Nikita Golubev der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ja auch nur Dreck." Für seine Motive denke er sich nichts Spezielles aus. "Ich male, was mir gerade in den Sinn kommt." Mit seinen ungewöhnlichen Schmutz-Graffiti hat der 35-jährige Künstler vor allem in Russland im Internet Aufsehen erregt.