Bei sommerlichen Temperaturen feierten sie auch die Ehe für alle. "Das ist das ganz, ganz grosse Thema bei uns", sagte ein Sprecher der Veranstaltung. Die Stimmung sei ausgelassen und friedlich, wegen des gerade beschlossenen Gesetzes auch "etwas feierlicher" als sonst.

Der Zug mit rund 80 Mottowagen zog am Nachmittag durch die gesamte Kölner Innenstadt. Die Veranstalter schätzten die Zuschauerzahl auf fast eine Million. Im Vorjahr hatten 950'000 Menschen an der grössten CSD-Demonstration in Europa teilgenommen. Die Kundgebung stand in diesem Jahr unter dem Motto "Nie wieder".

Die Parade fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. So erliess die Polizei wie schon beim zurückliegenden Karneval ein Fahrverbot für Lastwagen in der Innenstadt.