Kluges Raumkonzept

Als Besucherin kann man entscheiden, beginne ich mit der Kunst oder mit dem Hintergrund. Oder pendle ich von einem Teil zum anderen. Alle drei Varianten sind möglich und sinnvoll. Dank einem gut überlegten Präsentationskonzept.

In der Mitte der Räume stehen schwer und dunkel die Informationswände, davor Vitrinen mit Dokumenten und Fotos. Hier erfährt man kurz und verständlich, was «entartete Kunst» ist, warum sie verfemt wurde, welche Rolle als Handelsdrehscheibe die Schweiz spielte, dass Hildebrand Gurlitt nicht nur Handlanger der Nazis war, sondern auch Verfechter der diffamierten Kunst, und was nach dem Zweiten Weltkrieg passierte. Wer dazu mehr wissen möchte, dem sei der umfangreiche Katalog empfohlen.

Gurlitts Werke: Exquisit

Rundum an den weissen Aussenwänden locken die Kunstwerke. Die Blätter sind sorgfältig gereinigt und einheitlich hell gerahmt. Wer von desolatem Zustand gelesen hat: Vergessen Sie das! Schimmel, Stockflecken und Risse gab es, aber die meisten Blätter lagerten in Cornelius Gurlitts Münchner Wohnung in einem Grafikschrank (der auch in der Ausstellung steht). Dunkel und trocken, das ist perfekt für Papierarbeiten.

So präsentiert sich das «Liebespaar» von Ernst Ludwig Kirchner – sie senfig gelb, er orange gesprenkelt – in prächtiger, farblicher Frische. Auch das Rot, Gelb und Blau der Farbstiftstriche, mit denen der Expressionist Kirchner 1914 seine beiden weiblichen Aktmodelle umrissen hat, überraschen mit Strahlkraft. Die Zeichnungen, Holzschnitte, Lithografien und Aquarelle – manche postkartenklein, die meisten A4 bis A3 gross – sind als Parcours durch die Kunstgeschichte der 1890er-Jahre bis zum Beginn der Naziherrschaft gruppiert.

Man steigt ein bei der Berliner Sezession, mit Max Liebermanns scharfen Zeichnungen, Edward Munchs dunkeln Lithografien und Käthe Kollwitz’ berührenden Gesellschaftskritiken. Weiter folgen «Die Brücke», «Der Blaue Reiter», Künstler des Bauhauses und der neuen Sachlichkeit.

Klingende Begriffe für Kunstkenner, mit Namen, die jede und jeder kennt: Mit Genuss betrachtet man August Mackes farbenprächtigen «Schlossgarten von Oberhofen» und Emil Noldes expressive «Tänzerin», man staunt über den Farbenwirbel von Wassily Kandinsky und die Strenge von El Lissitzky, über Paul Klees Fabulieren oder die geniale Komposition von Franz Marc für das «Sitzende Pferd». Man bewundert die so präzisen wie radikalen Bildfindungen von Otto Dix, George Grosz oder Erich Heckel. Und doch ...

Jedes Blatt hat eine Geschichte

Und doch drängt sich immer wieder das Dunkle der Gurlitt- und der Weltgeschichte ins Bewusstsein. Auch durch die ungewöhnlich grossen Etiketten, die bei den Bildern hängen und die für einmal nicht nur Künstler und Titel anzeigen, sondern auch die «Provenienz». Also die Liste der Besitzer. Im Berner Teil der «Bestandesaufnahme Gurlitt» sind sie recht einheitlich, geht es hier um «entartete Kunst».

Aufgelistet ist also, welchem deutschen Museum es gehörte, bevor es mit Tausenden anderen Werken 1937 von der Reichskammer für Kunst (RMfVP) als «entartet» zensiert und entfernt wurde. Diese Werke hat Hildebrand Gurlitt im Auftrag der Nazis zu Tausenden verkauft (auch in der Schweiz) – und zu Hunderten selber erworben.

So lesen wir weiter: «Besitz ab 1941 Hildebrand Gurlitt – durch Erbgang 1956 an Cornelius Gurlitt – 6. Mai 2014: Erbgang an das Kunstmuseum Bern». Bei manchen Blättern gibt es Lücken oder heisst es «Provenienz in Abklärung / aktuell kein Raubkunstverdacht».

Hinter diesen Bemerkungen steht viel Forschungsarbeit. Insgesamt 1566 Positionen umfasst das Gurlitt-Erbe. Zu 1039 Werken klären das «Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste» und das Kunstmuseum Bern die Herkunft. Bei 112 Werken bestehen noch Lücken, sechs Werke wurden als Raubkunst identifiziert und ihren früheren Besitzern zurückgegeben. Wie viele Werke letztlich als «sauber» definitiv ins Kunstmuseum Bern kommen, lässt sich heute noch nicht sagen. Die aktuelle Ausstellung ist erst der Anfang der Geschichte von Gurlitts Erbe in Bern.

Bestandesaufnahme Gurlitt Kunstmuseum Bern: 2. November bis 4. März. Bundeskunsthalle Bonn: 3. November bis 11. März 2018