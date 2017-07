Er hätte sich mit dem Sender nicht auf einen neuen Vertrag einigen können, schrieb Kim am Mittwoch auf Facebook. "Der Weg zur Gleichberechtigung ist selten leicht", fügte er hinzu. Als asiatisch-amerikanischer Schauspieler wisse er, wie schwierig es sei, gute Rollen zu bekommen. Kim und Grace hätten um die gleiche Bezahlung wie ihre weissen Kollegen Alex O'Loughlin und Scott Caan verhandelt, wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" am Donnerstag berichtete.

Der Sender CBS schrieb in einer Mitteilung, dass den beiden Schauspielern "grosse und signifikante" Lohnerhöhungen geboten worden seien. Daniel und Grace seien wichtige und geschätzte Mitglieder der Serie gewesen, die man nicht verlieren wollte. Es sei aber nicht zu einer Einigung gekommen, zitierte "The Hollywood Reporter" aus der Mitteilung.

Die seit 2010 laufende Krimi-Serie ist ein Remake des TV-Klassikers "Hawaii Five-0" (1968-1980). Darin geht ein Team von Detektiven und Polizisten auf Hawaii gegen Verbrecher vor.