Ebenfalls im Rennen sind der Cannes-Gewinner "The Square" sowie "King of the Belgians" und "Vincent", wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die 3000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie küren die Gewinner.

Die Verleihung findet am 9. Dezember in Berlin statt. "Willkommen bei den Hartmanns" startete vor fast genau einem Jahr in den Deutschschweizer Kinos.