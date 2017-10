«The Snowman» ist nicht die erste Nesbø-Verfilmung: Mit «Headhunters» (2011) und «Doktor Proktors Pupspulver» (2014) haben es bereits zwei weitere Stoffe des norwegischen Schriftstellers auf die Kinoleinwand geschafft. Weitere Adaptionen sind bereits in Arbeit: So hat Hollywoodschauspieler Tobey Maguire angekündigt, für die Verfilmung von «Blood on Snow: Der Auftrag» erstmals im Regiestuhl Platz nehmen zu wollen. «Blade Runner 2049»-Regisseur Denis Villeneuve will sich derweil Nesbøs Roman «Der Sohn» vorknöpfen, mit Channing Tatum in der Hauptrolle. Und der Isländer Baltasar Kormakur plant, Nesbøs Kurzgeschichte «I Am Victor» zu verfilmen. (LOR)