Sven Schelker, für den Kinofilm «Paradise War» schlüpfen Sie in die Rolle von Bruno Manser. Ein Leben fernab der Zivilisation, wäre das auch etwas für Sie?

Sven Schelker: Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Eine solche Lebensweise steht meiner eigenen diametral gegenüber. Doch genau das finde ich extrem spannend.

Der Dreh beginnt im Herbst, doch Sie werden bereits im Juni drei Wochen mit den Eingeborenen im Regenwald verbringen. Was haben Sie sich dort vorgenommen?

Ich will dort möglichst viel aufsaugen: die Art und Weise, wie die Penan leben, wie sie miteinander umgehen, ihr Zeitempfinden, was in ihrer Gemeinschaft wichtig ist. Ich möchte mich ihrer traditionellen Lebensweise ganz hingeben. So nehme ich die stärksten Erfahrungen mit.

Werden Sie auch die Sprache der Penan lernen?

Bruno Manser sprach Penan, deshalb sind meine Dialoge im Film auch in dieser Sprache. Ich weiss nicht, ob ich sie gut genug erlernen kann, um mich dort mit den Penan unterhalten zu können. Aber irgendwie lässt sich immer kommunizieren.

Sie haben sich für «Paradise War» intensiv mit Bruno Mansers Geschichte beschäftigt. Wie schätzen Sie ihn ein? Was war er für ein Typ?

Bruno Manser war ein sehr ehrlicher, tiefgründiger und neugieriger Mensch. Er warf sich mutig in einen Kampf und hat selbstlos für seinen Glauben ans Gute gekämpft. Dafür zahlte er den höchsten Preis. Seine Energie, sein Wille und seine Überzeugung waren einzigartig.