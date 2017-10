Faszination für die dunkle Seite

Aufgewachsen ist Luna Wedler im Zürcher Kreis 6, als mittleres von drei Kindern. Zur Schauspielerei führte sie ihre eigene Neugier. Im Alter von 14 Jahren machte sie beim Casting für das Schweizer Mobbing-Drama «Amateur Teens» mit, «einfach mal so». Wedler tat sich zunächst schwer damit, sich für die Rolle zu verstellen. «Ich dachte: Das würde ich niemals tun, das bin doch nicht ich.» Doch dann begriff sie: Genau das ist Schauspielerei.

Ein Schlüsselerlebnis. Seither gibt es für Luna Wedler nichts anderes. «Schauspielerei ist für mich eine Welt, in der ich neue Seiten an mir entdeckte», schwärmt sie. Sie liebe es, einer Figur Leben einzuhauchen und auch mal dunkle Seiten herauszuschälen. Wie nun in «Blue My Mind». Luna Wedler spielt darin die 15-jährige Mia, die in eine neue Schule kommt und dort den Anschluss sucht. Davon haben zwar schon unzählige Filme erzählt. Aber selten derart radikal zugespitzt wie in «Blue My Mind» (Regie und Buch: Lisa Brühlmann).

Einerseits ist da Mias Kampf gegen ihren eigenen Körper, der sich auf sonderbare Art verändert. Ohne zu viel zu verraten: Was Mia durchmacht, ist Pubertät in Extremform. Andererseits stürzt sich das Mädchen, genau wegen dieses Kontrollverlusts über den eigenen Körper, in eine exzessive Lebensweise – inklusive Drogen, wilden Partys und Sex. Kein Film für schwache Nerven also.

«Das gibt mir einen Kick»

«Diese Rolle ging mir psychisch nahe und forderte alles von mir», sagt Luna Wedler. Wer den Film sieht, glaubt ihr aufs Wort. Denn die 17-Jährige hält nichts zurück, wirft sich ohne Kompromisse in ihre Figur hinein. Umso schwieriger sei es deshalb gewesen, eine gesunde Distanz zum Filmstoff zu wahren. «Doch wie das am besten geht, bin ich noch am Lernen.» Die Nachwuchsdarstellerin steckt mitten in der Ausbildung an der European Film Actor School in Zürich, arbeitet nebenbei aber bereits an drei neuen Projekten. «Ich drehe derzeit mit Lorenz Merz einen Film, der schon wieder solche krassen Szenen beinhaltet. Ich bin ein Adrenalin-Junkie und brauche das, solche Herausforderungen geben mir einen Kick.»

Zwischen stark und zerbrechlich, kämpferisch und kaputt lotet Luna Wedler in «Blue My Mind» eine gewaltige schauspielerische Bandbreite aus. Da können am diesjährigen Zurich Film Festival Hollywoodstars wie Alicia Vikander, Glenn Close und Jake Gyllenhaal über den grünen Teppich schlendern: das hellste schauspielerische Glanzlicht setzt eine 17-jährige Zürcherin.

Blue My Mind (CH 2017) 97 Min. Regie: Lisa Brühlmann. Zurich Film Festival: 4. 10., 18.30, Arena; 7. 10., 16.15, Piccadilly; 8. 10., 17.30 Uhr, RiffRaff. Ab 9. November im Kino.HHHHH