Als Gastredner sind die Schauspiel-Kollegen Jennifer Aniston und Will Arnett eingeladen. Mit Aniston war Bateman im vorigen Jahr in der Komödie "Office Christmas Party" und 2010 in "Umständlich verliebt" zu sehen.

Der Star aus der langjährigen TV-Comedy-Serie "Arrested Development" ist vor allem für Komödien ("Kill the Boss") bekannt, zeigte in Filmen wie "Juno" und "The Gift" aber auch eine ernste oder düstere Seite.

Als nächstes tritt er in der Netflix-Thriller-Serie "Ozark" in der Rolle eines Familienvaters auf, der nebenbei für ein mexikanisches Drogenkartell Geldwäsche betreibt. Bateman ist bei der Serie auch als Produzent und Regisseur involviert.