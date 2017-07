Dazu gehört auch Leighs persönliches, in rotes Leder gebundenes Filmbuch des legendären Streifens "Gone with the Wind". Mit dem Südstaaten-Kultfilm aus dem Jahr 1939 schrieb sich Leigh in der Rolle der Scarlett O’Hara in die Filmgeschichte ein.

Die Sammlung mit Privatstücken Leighs, zu der auch eine mit Diamanten besetzten Brosche im Schätzwert zwischen 25'000 und 35'000 Pfund gehört, sei innerhalb der Familie weitergegeben worden, teilte Sotheby's am Dienstag mit.

Die Objekte stammten aus allen Stationen des Filmstars von den Vorkriegsjahren in London über Hollywood bis zu Leighs frühem Tod mit nur 53 Jahren. Insgesamt werden rund 250 Lose mit Schätzpreisen von 100 bis 100'000 Pfund am 26. September bei Sotheby’s in London angeboten.