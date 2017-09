Es sei "lustig" gewesen, diese Rolle zu spielen, sagte Chester Hanks der "Daily Mail". Es ist sein bisher grösstes Engagement als Schauspieler. Sein Filmdebüt gab er 2007 in der Komödie "Bratz", danach folgten Winzig-Rollen in "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels", "Larry Crowne" und "Fantastic Four".

Gemäss Wikipedia galt Hanks nach Ende der Dreharbeiten von "Fantastic Four" (2015) als vermisst. Ende 2016 gab er auf Instagram die Geburt seiner Tochter bekannt und teilte mit, dass er seit eineinhalb Jahren clean sei.