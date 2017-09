In absoluten Zahlen verzeichnete "Kingsman" zwar mehr Ticketverkäufe, aber gemessen an den Leinwänden, auf denen die Filme liefen, hatte der Gruselfilm über den mörderischen Clown Pennywise bessere Karten. Wenn "It" nächsten Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos startet, dürften die Zahlen auch hier imposant sein.

Einen ganz eigenen Geschmack verrieten am Wochenende die Tessiner: "Kingsman: The Golden Circle" startete dort nur auf Platz drei. Die Führung übernahm das neu gestartete Teenager-Drama "Everything, Everything", obwohl es nur in halb so vielen Kinos lief wie "Kingsman" und "Cars 3". In der Deutsch- und Westschweiz lief "Everything, Everything" schon im Juni.