In der Kirche Saint-Sulpice in Paris sass Delon in der ersten Reihe, nur wenige Plätze von Darcs Witwer Pascal Desprez entfernt. Auch Delons Sohn Anthony Delon nahm an der Trauerfeier teil.

Unter den rund tausend Gästen waren zudem der frühere Kulturminister Jack Lang, die Schauspielerin Line Renaud und zahlreiche weitere frühere Film-Kollegen Darcs sowie Rocker Johnny Hallyday und die Sängerin und frühere französische Première Dame Carla Bruni. Hunderte Fans der Schauspielerin warteten an den Absperrungen vor der Kirche.

Darc war in der Nacht zum Montag im Alter von 79 Jahren gestorben. Die schlanke Darstellerin mit den blonden Haaren war eine der bekanntesten französischen Schauspielerinnen der 60er und 1970er Jahre. Sie spielte in rund 50 Kinofilmen mit, darunter "Borsalino" von 1970 und "Der grosse Blonde mit dem schwarzen Schuh" von 1972.