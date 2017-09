Autorin J.K. Rowling hatte den Bahnhof in ihren Büchern zum Ausgangspunkt der Reisen von Harry Potter und seinen Freunden an die Zauberschule Hogwarts ausgewählt. Im letzten Band der Reihe macht sich Harry Potters Sohn Albus Severus am 1. September 2017 auf den Weg in das Magier-Internat.

Als Hommage an die erfolgreiche Buchreihe ist ein Schild mit der Aufschrift "Gleis 9 3/4" an einer Wand des Bahnhofs angebracht, darunter ein Gepäcktrolley, der scheinbar in der Wand verschwindet.

Auf Fotos und in Videos in sozialen Netzwerken waren dort am Freitag Dutzende Potter-Fans zu sehen, einige mit Hogwarts-Schals oder im Gewand der Zauberschüler. Auch ein Schauspieler aus der erfolgreichen Potter-Filmreihe liess sich blicken.

"Die Fans hauchen diesen Büchern und Filmen ein Leben jenseits des Papiers und der Leinwand ein, und das ist grossartig", sagte der Brite Warwick Davis, der in mehreren Filmen den kleinwüchsigen Zauberlehrer Filius Flitwick spielt.