Dunham und Konner waren von Produzent Judd Apatow für die Arbeit an der TV-Serie "Girls" zusammengespannt worden. Zuletzt erschien die sechste und letzte Staffel der gefeierten HBO-Produktion, die authentisch vom Leben von vier Mittzwanzigerinnen in New York erzählt. Dunham hat zuvor bereits mit ihrem Regiedebüt "Tiny Furniture" (2010) Filmerfahrung gesammelt, Konner ist seit knapp 15 Jahren als Produzentin und Autorin vorrangig fürs Fernsehen tätig.

Im Originalfilm der deutschen Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade verkörperte Burgschauspieler Peter Simonischek den Vater Winfried, der sich mit Spässchen und in schräger Aufmachung - darunter mit falschen Zähnen und Perücke als titelgebender Toni Erdmann - seiner entfremdeten Tochter Ines (Sandra Hüller) anzunähern versucht. Der Film wurde im Vorjahr für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert und erhielt unter anderem fünf Europäische Filmpreise.

Für die englischsprachige Version will Jack Nicholson seinen Ruhestand beenden und in Simonischeks Rolle schlüpfen; als Ines wurde die versierte Komödiantin Kristen Wiig ("Bridesmaids") bestätigt. Adam McKay und Will Ferrell produzieren den Film gemeinsam mit dem Film-Team um Regisseurin Maren Ade, die darüber hinaus aber keine Aufgabe beim Remake übernehmen will. Wer Regie führen soll, wird voraussichtlich erst nach vorhandenem Skript bestimmt.