In der Deutschschweiz wollten 53'908 Filmfans diese Fortsetzung um Ex-Bösewicht Gru und seine gelben Minions sehen. Die Konkurrenz hatte das Nachsehen. "Baywatch" schaffte es mit 6532 Eintritten auf Platz 2. Ähnlich gross sind die Abstände in der Westschweiz: 29'717 Kinobesucher wählten "Despicable Me 3", 4032 "Baywatch".

"Spider-Man: Homecoming", der am Wochenende in den USA und in Kanada die Spitze erkletterte, machte das Rennen auch im Tessin. Er sorgte für 1133 Eintritte, "Baywatch" hatte sich mit 185 zu begnügen.