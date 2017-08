Hardy verkörperte den Veterinär Siegfried Farnon in der beliebten BBC-Serie, die auch im deutschen Fernsehen zu sehen war. Einem jüngeren Publikum war Hardy als Zauberei-Minister Cornelius Fudge aus der Harry-Potter-Filmreihe bekannt. Gastauftritte hatte er unter anderem in den Krimiserien "Inspector Barnaby" und "Inspector Lewis".

Im Jahr 1925 geboren, erhielt Hardy eine klassische Erziehung am berühmten Internat Rugby School und an der Universität Oxford. Er studierte unter anderem bei den Fantasy-Autoren J.R.R. Tolkien und C.S. Lewis. Seine Kinder beschrieben Hardy in einer Mitteilung unter anderem als "akribischen Linguisten, hoch respektierten Historiker und führenden Langbogen-Experten".