Schwindelgefühle

Das alles zu betrachten, kann zunächst Schwindelgefühle auslösen. Doch schon nach wenigen Minuten fühlt es sich so an, als hockten wir selber in Van Goghs berühmtem «Nachtcafé» (1888) oder als streiften wir durch sein «Weizenfeld mit Zypressen» (1889). Der mitreissende Soundtrack von Clint Mansell («Black Swan») tut das Übrige.

Keine Frage: «Loving Vincent» ist ein grossartiger Auftakt in das Festival, das den «Fan» zu Recht schon in seinem Namen trägt. Auf keinen Fall verpassen!

Loving Vincent Vorführungen am Fantoche: Do 7.9., 20:45; Sa 9.9., 14:15; So 10.9., 16:15. Kino Trafo, Baden