1968 verdichteten sich die Ereignisse nochmals. Im Januar wurde der Reformer Alexander Dubček zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei gewählt. Die Menschen tanzten auf dem Wenzelsplatz in Prag. Der Vietcong und nordvietnamesische Einheiten starteten eine überraschende Offensive auf 35 Städte in Südvietnam. In Deutschland wurde der prominenteste Studentenvertreter, Rudi Dutschke, von einem Zivilisten angeschossen und schwer verletzt. Das war der Auslöser für die schwersten Strassenkämpfe in Deutschland seit der Weimarer Republik. Anders als in Deutschland blieb es in Frankreich lange ruhig. Am 20. März demonstrierten Studierende vor dem Sitz von American Express in Paris gegen den Vietnamkrieg.