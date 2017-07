Von Kupffer und von Mayer skizzierten Entwürfe einer Reform von Boden und Ernährung, ebenso einen dritten Weg zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus. Vor allem aber proklamierten sie eine Gleichstellung der Geschlechter und bezogen sich auf Forderungen der Frauen- und Homosexuellen-Emanzipation. Von Mayer entwarf in seinem Buch «Mysterium der Geschlechter» ein Ideal, in dessen Zentrum die Figur des «Araphroditen» steht. Er ist das Fernziel des Klarismus – der Mensch, der die Grenzen seines Geschlechts über- wunden hat.

Eine Religion braucht einen Tempel, und so liessen sich die begüterten Visionäre in Minusio 1925 eine Villa in sizilianischem Stil bauen, das Sanctuarium Artis Elisarion. Zur Ergänzung des Paradiesbildes schmückte von Kupffer das üppig ausgestattete, mit Perserteppichen ausgelegte Haus mit Gemälden in symbolistischer Manier. Darauf vollziehen Jünglinge und Priester, nackt oder in durchsichtigen, knapp geschnittenen Gewändern Initiationsriten zum Klarismus, oft in Anlehnung an christliche Ikonografien. Der Künstler selbst nannte sich Elisarion und empfing seine Gäste als Ritter oder blumenumkränzter Knappe. So zeigen es Fotografien aus jener Zeit.