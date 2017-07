Was macht einen guten Film aus? Scharfsinnige Kinobesucher werden sagen: eine gute Story. Scharfsinnigere werden präzisieren: kluge Dialoge.

Filme wie die «Before Sunrise»-Trilogie von US-Regisseur Richard Linklater beispielsweise werden von Fans und Kritikern gefeiert, weil ihre beiden Protagonisten (gespielt von Ethan Hawke und Julie Delpy) jeweils 90 Minuten lang durchreden. Sie artikulieren die Welt in gigantischen Dauerdialogen.

Das mag raffiniert und tiefsinnig wirken – eines ist es aber nicht: besonders filmisch. Was Linklater schuf, ist Kino zum Zuhören.

Dabei brauchen Filme gar keine Dialoge, um Geschichten zu erzählen. Auch Jahrzehnte nach der Stummfilmära können zwei Bilder und ein Schnitt mehr aussagen als tausend gesprochene Worte. Denn Kino ist Sehen und Erleben, es vermag unser Hirn und unser Herz nicht nur über das Ohr zu stimulieren, sondern auch über die Augen, Hüften und die Magengrube.

iPod-Musik statt Gespräch

Zwei neue Filme, die diese Woche in den Schweizer Kinos starten, stellen das besonders eindrücklich unter Beweis.

Da wäre zum einen der Gangsterfilm «Baby Driver» von Edgar Wright. Frühere Filme des 43-jährigen Briten wie «Shaun of the Dead» (2004) oder «Scott Pilgrim vs. the World» (2010) gelten heute als Kult – auch wegen ihrer coolen Soundtracks, die Wright als grosser Popexperte jeweils selber zusammenstellte.