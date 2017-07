Neu mussten sich die Museen bewerben. 35 Gesuche wurden eingereicht. Die Erfordernisse für einen Beitrag waren folgende: Die Museen müssen eine gesamtschweizerisch bedeutsame Ausstrahlung und Qualität aufweisen, über eine für das kulturelle Erbe der Schweiz bedeutsame und einzigartige Sammlung von hohem kulturellem Wert verfügen sowie eine innovative und breite Vermittlungsarbeit leisten.

Die Kriterien erfüllten in der Deutschschweiz die Stiftsbibliothek St. Gallen, das Technorama Winterthur (ZH), das Verkehrshaus Luzern, das Aargauer Kunsthaus in Aarau, das Alpine Museum in Bern, das Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz (BE), das Haus für elektronische Künste in Münchenstein (BL) und die Römerstadt Augusta Raurica in Augst (BL).

Aus der Romandie qualifizierten sich das Musée de l'Elysée in Lausanne, das Laténium in Hauterive (NE), das Keramik- und Glasmuseum Musée Ariana in Genf und das Vitromusée in Romont (FR). Ins Tessin gehen Beiträge an das Museo d’arte della Svizzera italiana in Lugano.

Bis zu 400'000 Franken für Augusta Raurica

Am besten weg kommt gemäss der Mitteilung die Römerstadt Augusta Raurica. Sie erhält ab 2018 Betriebsbeiträge vom Bund. Im ersten Jahr sind es 250'000 Franken, dann 350'000 Franken und ab 2020 bis 2022 jeweils 400'000 Franken.