Auch für das zum Teil prominent besetzte Schauspielerteam, darunter Anna Drexler, Fritzi Haberlandt und Benny Claessens, gab es am Donnerstagabend in der alten Salzsiederhalle auf der Pernerinsel in Hallein nur matten Applaus. Die Premiere von Wedekinds Theaterklassiker aus der Zeit der Jahrhundertwende war die letzte Schauspiel-Neuinszenierung der diesjährigen Festspiele.

Der wichtigste Regieeinfall der Filmemacherin und Videokünstlerin Tsangaris, die Figur der legendären "femme fatale" Lulu von drei, oft unisono sprechenden Schauspielerinnen spielen zu lassen, überzeugte nur anfangs und lief schnell ins Leere. Zum Teil beeindruckende Bilder bot die von Florian Lösche gestaltete Riesenbühne mit einem Dutzend von der Decke herabhängenden, grossformatigen Ballons, auf die Videos von Frauengestalten oder Augäpfeln projiziert wurden.