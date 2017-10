Herr Regener, Ihr neuster Roman «Wiener Strasse» ist mittlerweile das fünfte Buch rund um Ihre Romanfigur Frank Lehmann.

Sven Regener: Ja, wobei er genau genommen beim letzten Roman «Magical Mystery Tour» nur ganz am Rande vorkommt. Aber das aktuelle schliesst tatsächlich wenige Tage an das dritte Buch «Der kleine Bruder» an.

War das so als ganze Reihe geplant, oder hat sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt?

Ich habe die Ideen für die Romane eigentlich durch die Figuren. Auch das erste Buch «Herr Lehmann» fing damit an, dass ich eine Kurzgeschichte geschrieben habe über diesen Typen, der einen Hund trifft. Und das wurde dann neun Jahre später das erste Kapitel. Ich fand den Typen interessant. Der hatte so was Seltsames, so was Exzentrisches.

Exzentrisch? Für mich wirkte es immer, als wäre Frank Lehmann der einzig Normale in einer Welt, in der alle spinnen. Während seine Kollegen alle irgendwelche schräge Kunst machen, ist er zufrieden damit, die Wohnung zu renovieren und in der Kneipe den Boden zu putzen.

Lehmann ist ja der Freak unter den Freaks, da er fast der Einzige ist, der zwar ein Bohème-Leben führt, aber ohne ein Künstler zu sein. Er arbeitet gerne in der Kneipe und nimmt auch den Putzjob an und macht das begeistert. Das wirft ein interessantes Licht auf ihn, weil ihm egal ist, welches Sozialprestige dieser Job hat. Das macht ihn aber nicht zu einem normalen Menschen, sondern auch zu einem Freak. Denn obwohl immer alle sagen, man solle nicht so viel darauf geben, was die anderen sagen, tun das die meisten Menschen eben doch. Und während alle immer sagen, man solle im Hier und Jetzt leben, tun sie das eigentlich nicht, sondern treffen alle möglichen Vorkehrungen, um sich für die Zukunft abzusichern, was Frank Lehmann aber nicht macht. Ich glaube auch, dass in jeden normalen Menschen ein Freak wohnt, der raus will.

Das tönt, als hätten Sie noch genügend Stoff für ein paar weitere Lehmann-Bücher.

Eigentlich ist «Wiener Strasse» kein Lehmann-Buch mehr. Er ist nur noch eine von mehreren Personen, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Mit jedem Buch erfindet man neue Leute dazu. Lehmann lernt Karl Schmidt kennen, später kommt sein Bruder dazu. Dadurch erweitert sich auch die Perspektive. Das sieht man auch daran, dass dieses Mal die Erzählperspektive anders ist. Bisher wusste man nur, was Frank Lehmann weiss und denkt. Am Ende war man so schlau wie er. Nun dreht es sich auch inhaltlich nicht so sehr um ihn. Es geht um die Gesamtsituation dieser Leute und um den Umgang mit Kunst.

Aber im Vordergrund stehen in «Wiener Strasse» doch eigentlich gar nicht die Figuren, sondern das Biotop, in dem sie sich bewegen – die anarchistisch-alternative Kunstszene in Westberlin der 80er-Jahre.

Ja, aber ich bin kein Soziologe und auch kein Kunsttheoretiker. Um was es mir geht, ist darzustellen, wie sowas aussieht. Ich kann von einzelnen Personen erzählen und was mit denen los ist. Und die im Buch sind alles sehr interessante, aber auch sehr exzentrische Leute. Was man aber auch sein muss, gerade anfangs der 80er Jahre, als die Kunst insgesamt neue und exzentrische Wege ging. Da muss man schon einen speziellen Nerv haben für den ganzen Kram. Das schafft natürlich jede Menge Stoff für Geschichten und gibt auch viel zu lachen. Ohne eine innere Distanz geht so was gar nicht.

Sie haben in den 80er-Jahren selber auch in Berlin gelebt. Wie gut kannten Sie dieses Milieu?

Sehr gut. Ich bin mit einer Trompete hingekommen und jeder wollte sowas in der Band haben. Also kannte ich sofort alle und konnte überall auftreten. Es war eine sehr aufregende Zeit, weil im Zuge des Punkrocks sich auch die bildenden Kunstformen ent-akademisiert haben. Plötzlich war der Besuch einer Kunstschule nicht mehr so im Vordergrund. Das führte dazu, dass jeder mitmachen konnte. Es gab so eine Explosion der Arten, wie es in der Evolutionstheorie heisst. 200 Millionen Jahre passiert gar nichts. Dann entstehen plötzlich innerhalb von nur ein paar tausend Jahren Millionen neuer Arten und dann passiert wieder 200 Millionen Jahre gar nichts. Und diese Explosion, die war da zu spüren. Die Leute machten an jeder Ecke was Seltsames, und irgendwie war alles auch Kunst. Die Figur Karl Schmidt sagt im Buch «Magical Mystery»: «Alles war Teil von was Grossem.» Kunst war das Gebot der Stunde und alles verschränkte sich mit allem. Das war schon sehr interessant. Das ging ein paar Jahre lang gut – und dann sackte alles in sich zusammen. Das ist ja immer so.

Sie leben noch immer in Berlin. Ist von diesem Geist noch was übrig?

Es ist immer was übrig. Und wenn’s nur dieses Buch ist oder ich oder die ganzen anderen Akteure von damals. Viele von denen sind ja auch noch da. Sowas verschwindet nicht einfach. Wenn man sich nur den Einfluss anschaut, den Martin Kippenberger hat. Der war ja Ende der 70er Jahre nach Berlin gekommen und obwohl er schon seit einiger Zeit tot ist, hat er noch immer einen grossen Einfluss auf junge Künstler. Das sind alles Leute, die diesen Geist atmen. Solange es Kunst gibt, ist davon was da, bloss nicht mehr so geballt.

Wie sehr hat diese Zeit – Stichwort Ent-Akademisierung – Ihre eigene Arbeit geprägt?

Ich mache Rockmusik. Das ist per se nicht akademisch. Heute gibt’s zwar so Pop-Hochschulen, aber wir kommen aus der Zeit, wo es fast schon eine Beleidigung war, wenn man über jemanden sagte, er könne ein Instrument gut spielen. In der Hinsicht war es eine sehr wilde Zeit. Bands wie Element of Crime konnten entstehen, weil damals diese Ent-Akademisierung stattfand. Das hatte natürlich viel mit Punkrock zu tun, der in alle Richtungen ausstrahlte und die Haltungen veränderte.

Heute scheint dafür schon fast eine Re-Akademisierung stattzufinden. Bob Dylan kriegte letztes Jahr den Nobelpreis für Literatur und Sie hatten eine Gastprofessur an der Universität Kassel.

Die Professur habe ich bekommen für Poetik, und zwar für genau zwei Tage. So lange hatte man die Chance, mich zurecht Herr Professor zu nennen. Alles in allem waren das eine Vorlesung, ein Seminar und eine Lesung. Dabei ging es um mich als Literat. Und als solcher kann man schon mal sowas wie eine Poetik formulieren, wenn man das seit

15 Jahren macht. Und das habe ich getan in Bezug auf Humor und Literatur. Es ist gar nicht mal so schlecht gelungen. Das war’s auch schon. Eine Professur für Rock ’n’ Roll hätte ich abgelehnt, weil es nicht meinem Bild der Sache entspricht.

Aber gerade Ihre Songtexte zeichnen sich doch sehr stark durch Poesie aus.

Das ist aber nicht der Punkt. Ich würde das nicht theoretisieren wollen. Das find ich problematisch. Beim Rock ’n’ Roll passt das nicht. Das kommt mir verschmockt vor. Über Musik zu reden ist sowieso schwer. Ich habe ein Musikwissenschaftsstudium abgebrochen, weil ich genau das nicht wollte. Ich glaube auch nicht an die Akademisierung von Rock ’n’ Roll. Das ist ja eben gerade das, was der Punkrock bei den bildenden Künsten veränderte. Man machte das einfach, es gab keinen Beipackzettel. Und das ist es, was mir am Rock ’n’ Roll so gut gefällt.

Der Künstler H.R. Ledigt sagt im Buch einmal: «Wenn dir einer erklären kann, was er macht, dann ist es keine Kunst, egal, was er sagt.»

Genau! Und Karl Schmidt antwortet: «Es ist schon Kunst, aber keine gute.» Das ist ein sehr interessanter Gedanke, an dem ist viel Wahres dran. Wenn es wirklich möglich ist, durch ein paar Sätze etwas zu erklären: Warum macht man dann überhaupt noch das Kunstwerk? Wenn da nicht dieses eine Geheimnis noch drin ist, das man mit anderen Mitteln nicht erklären kann, als mithilfe eines Bildes oder eines Songs oder was auch immer. Dann könnte man sich die Kunst ja schenken. Man kann viel dazu reden, aber im Grunde kann man das eigentliche Geheimnis – das, was der Kunst ihre Kraft verleiht – nicht erklären. Der Filmproduzent Samuel Goldwyn, hat den Satz geprägt: «If you got a message, send a telegram.»

Als Musiker mussten Sie sich Ihren Status lange erarbeiten, als Schriftsteller sind Sie gleich mit einem Bestseller ganz oben eingestiegen. Welche Variante war Ihnen lieber?

Für mich ist beides so recht okay gewesen. Wenn man gleich am Anfang seiner Laufbahn als Künstler einen grossen Hit hat, ist das Fluch und Segen zugleich. Einerseits kann man sich finanziell erst einmal locker machen. Man muss nicht mehr um seine Existenz kämpfen und ist relativ unabhängig. Das Problem ist dann, nicht in einen Wiederholungszwang zu verfallen. Nach einem Hit geht es meist nur noch bergab. Ich kenne jede Menge Musiker, die hatten diesen einen grossen Hit und zwei Jahre später spielen sie wieder in kleinen Clubs.

Aber war es dann nicht ein Risiko, nach dem erfolgreichen Erstling mit Lehmann weiterzumachen? Diesen Erfolg konnten Sie ja kaum wiederholen.

Man darf das auch nicht überschätzen. Erfolg ist eine gesellschaftliche Kategorie und keine künstlerische. Wie man damit umgeht, ist persönlich sehr verschieden. Und eigentlich ist es völlig egal, was man als Nächstes macht. Weil der Erfolg nicht von einem selber abhängt, sondern davon, wie die Gesellschaft das aufnimmt. Das ist wie auf hoher See: Alles in Gottes Hand. Also kann man’s gleich sein lassen, darüber nachzudenken.

Sie schreiben also nicht für ein Publikum?

Natürlich nicht. Wie soll das denn gehen? Ich kenn ja die Leute nicht. Da hat sich jeder individuell entschieden, das gut zu finden. Warum das so ist, kann man nicht wissen. Man kann nur Sachen schreiben, die man selber gut findet. Und mit meiner Lebenserfahrung kann ich mittlerweile schon sagen: Wenn man etwas macht, das man selber gut findet, werden sich auch andere finden. Die Romane schreiben, auf die man Lust hat, und bei deren Schreiben man sich nicht langweilt, das reicht völlig.

Sie haben mal gesagt: «Der Musiker Sven Regener hat mit dem Schriftsteller nichts zu tun.»

Ganz genau. Das ist natürlich eigentlich totaler Quatsch, weil’s ja eine Personalunion gibt. Aber bei der Frage geht’s ja darum, wie sehr das eine das andere beeinflusst. Und das ist falsch gedacht. Die zwei Sachen spielen nicht Pingpong. Die Quelle ist was Drittes, nämlich man selber.

Vermischen sich das Romanschreiben und das Liedermachen nicht manchmal?

Eigentlich nicht. Aber das ist eigentlich egal. Kann ja sein, dass man dieselben Motive aufnimmt. Aber nicht, weil’s schon mal in einem Song war, sondern, weil es aus demselben Kopf kommt. Weil das Dinge sind, die mich bewegen. Wenn jemand ein Bild malt, und er benutzt die Farbe rot, dann kommen Sie ja auch nicht und fragen: Haben Sie jetzt die Farbe rot benutzt, weil Sie in dem anderen Bild dahinten auch die Farbe rot benutzt haben? Gibt’s da einen Zusammenhang? Von der Hierarchie der Gedanken ist es falsch rum aufgezäumt, wenn man sagt, das Lied beeinflusst den Roman oder umgekehrt. Ich beeinflusse diese Dinge.

Das meinte ich ja. Gibt’s beim Schreiben Ihrer Romane Momente, wo Sie denken: Das wär jetzt auch eine tolle Songzeile?

Im Roman «Neue Vahr Süd» gibt es tatsächlich eine Szene, wo Frank Lehmann seine Eltern besucht und aus dem Fenster guckt, und ihm fällt auf, dass er erwachsen geworden ist. Und da denkt er: «Früher waren die Bäume klein und die Häuser gross und heute ist es umgekehrt.» Den selben Gedanken habe ich dann einige Jahre später auch noch in einem Song ausgedrückt.

Und in der Folge qualifizieren Sie ihn im Song auch gleich ab: «Die Frage ist nur, was du reden sollst, wenn der Nostalgiequatsch nichts mehr bringt.»

Ja, aber das bin ja nicht ich. Das ist ein lyrisches Ich.

Ja klar.

Nicht ja klar. Wenn Sie so fragen, dann muss ich sagen: Nein, das tue ich nicht. Sondern derjenige, der da singt, tut das. Und ob er das dann auch so meint, ist eine andere Frage. Ganz so einfach ist es dann ja auch nicht.

Was machen Sie lieber? Mit der Band touren oder Lesungen halten?

Wenn ich mich für den Rest des Lebens für eines entscheiden müsste, dann lieber mit der Band. So lange zusammen Musik zu machen, ist schon stark. Ausserdem kann man auch Literat sein, ohne Lesungen zu machen. Eine Band, die keine Konzerte gibt, dürfte eher schwierig werden. Aber da sich die Frage ja nicht stellt, kann ich sagen: Ich gehe sehr gerne auf Lesereisen, aber ich mag das immer nur ein paar Tage am Stück und dann geh ich wieder nach Hause. Sonst werde ich zu zauselig, so alleine. Zusammen mit der Band ist das was Anderes, das halt ich deutlich länger aus.

Im November kommen Sie als Literat nach Basel, im Sommer haben Sie mit Band auf dem Floss auf dem Rhein gespielt. Wie war das?

Natürlich ist es ein Riesenunterschied zu anderen Konzerten. Normalerweise hat man keinen Fluss zwischen sich und dem Publikum. Das hatte ein bisschen was von einer seltsamen Art von Strassenkonzert. So aussergewöhnliche Venues sind zwar immer toll, aber für Künstler auch ein bisschen anstrengend. Sowas verträgt es ein, zwei Mal im Jahr. Normal und richtig ist es, in einer Halle oder einem Club zu spielen.

Vielleicht noch kurz ein letztes Thema. Ich habe gelesen, dass Sie mit 16 Sekretär des Kommunistischen Jugendbundes Bremen waren. Trotzdem hört man selten bis nie was Politisches von Ihnen.

Ich bin noch immer ein sehr politischer Mensch, aber nicht als Künstler in der Öffentlichkeit. Ich bin für strikte Trennung von Staat und Religion und auch für relativ strikte Trennung von Staat und Kultur. Kultur kann nicht Gegenstand von staatlicher Machtausübung sein. Das läuft immer auf Unterdrückung hinaus. Deshalb haben auch Kampfbegriffe wie Leitkultur in der politischen Diskussion überhaupt nichts zu suchen. Weil es den grundsätzlichen individuellen Freiheitsrechten der Menschen widerspricht, dass man das zum Gegenstand von staatlicher Macht erklärt. Kultur in der Politik ist immer Populismus. Und je totalitärer Politik ist, desto mehr mischt sie sich da ein. Ich bin dagegen, das zu vermischen, weil man da in ganz trübe Gewässer kommt. Warum muss man immer versuchen, die zwei Dinge zusammenzubringen? Warum soll ich jemanden ernster nehmen in der Debatte, weil er schön singen kann? Hat jemand, der einen Kriminalroman geschrieben hat, deshalb mehr Durchblick und kann plötzlich den Nahostkonflikt lösen? Den Meisten geht es sowieso nur darum, was zu hören, zu dem sie dann schön applaudieren können. Und wenn dann tatsächlich einer Ernst macht, wie etwa Ronald Reagan oder Schwarzenegger, dann heisst es ja auch gleich: Was will denn dieser Schauspieler da? Ich bin ein Verfechter von Vernunft und Aufklärung in der Politik, und beides spielt in der Kunst eine sehr untergeordnete Rolle. Wir sind für andere Dinge zuständig.