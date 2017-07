Wer sich für «Balkonien» nicht so richtig erwärmen kann, dem bleiben im Sommer grob zwei Möglichkeiten. Reisen oder in die Badi gehen. Auf die Frage: «Warum reisen wir?», fand Max Frisch. «Auch dies, damit wir Menschen kennenlernen, die nicht meinen, dass sie uns kennen ein für alle Mal.» Was aber, wenn uns der andere noch mehr interessiert als sein Blick auf uns?

Tatsächlich trifft man beispielsweise im Speisewagen auf Menschen, denen man noch nie begegnet ist. Menschen mit fantastischen Berufen wie Bison-Züchterin oder Besitzer einer Jeansboutique. Bei einer Apfelschorle taucht man ein in die Lebensentwürfe und Geschichten anderer. Während man links an Windkraftwerken vorbeihuscht, verfliegt die Zeit im Nu, und ehe man es sich’s versieht, weiss man alles über die neuste Technik des Bodenplattenlegens, ein Wissen, das man zwar nicht gesucht, aber doch gefunden hat.

Wer den Badi-Besuch dem Reisen vorzieht, kann dort eine Erfahrung machen, die dem Kennenlernen zufälliger Passanten nicht unähnlich ist. Seit immer mehr Gartenbäder ein gewisses Sortiment an gebrauchten Büchern im Angebot haben, die zum Schmökern und Lesen zur Verfügung stehen, lohnt es sich, mit leichtem Gepäck anzukommen und sich auf diejenigen Bücher einzulassen, die gerade im Angebot sind. Die Leseerfahrung, die man dadurch macht, ist eine ganz besondere. Während man herrlich erfrischt im Liegestuhl liegt, kann man dazu auch noch Bücher kennenlernen, die man unter anderen Umständen nicht in die Hand nehmen würde.

Warum die Wahl des Gartenbades mal nicht von den Pommes frites oder der Grösse der Becken abhängig machen, sondern vom Angebot an Büchern, die dort zu lesen sind?

Älteste Lesekabine im Frauenbad

Die nach eigenen Angaben erste Lesekabine eines Basler Bades befindet sich, etwas versteckt fast, im Frauenbad Eglisee. Man muss das lauschige Bad durchqueren und findet hinten rechts das Büchergestell. Sehr viele Krimis locken zum Verschlingen, viele Romane und ein Angebot an englischen und spanischen Büchern liegen hier für interessierte Frauen bereit. Am variantenreichen Kulturangebot der Badi können auch Männer teilnehmen. So spielt beispielsweise «Danny and the two Toms» am 25. August «Finest Vintage Rock’n’Roll».

Basler Bücher im Joggeli

Beim Gartenbad St. Jakob sind die Bücher weniger versteckt. Man findet sie gleich beim Eingang rechts. Es fällt eine gewisse Basler Ausrichtung auf. Hansjörg Schneider ist mit Flattermann und Co gleich mehrfach vertreten. Daneben ein Buch über Bruno Manser, eines von Helmut Hubacher über Helmut Hubacher, eines von Urs Widmer. Der Blick schweift zu den Ratgeberbüchern. Auch diese können eine herrliche Sommerlektüre sein, wenn man, von der Hitze etwas benebelt, die nötige Distanz dafür aufbringt.

Kurz überlegt man, ob man «Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken» gleich entsorgen und am nächsten Tag durch ein anderes ersetzen soll, tut es dann aber doch nicht, sondern schaut sich ein Buch über Dinosaurier an, aus dem diese vorsintflutlichen Viecher faszinierend dreidimensional herausspringen.