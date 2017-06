Ein Gang voller Drohnen und Überwachungskameras hält jede Bewegung der Besucher fotografisch auf dem Boden fest. Von Aussen übernehmen die Besucherinnen und Besucher selbst die Rolle der Überwacher und verfolgen das Geschehen auf Bildschirmen.

Ai Weiwei erklärte an der Installation: «Das alles ist natürlich harmlos, aber unter anderen Umständen ist es nicht harmlos, wie wir an der Wahl in diesem Land sehen, oder an meiner persönlichen Erfahrung in China».

Der chinesische Konzeptkünstler und die Basler Architekten Herzog und de Meuron haben am 7. Juni die Installation «Hansel & Gretel» in New York vorgestellt. Bis zum 7. August ist die Installation in der Drill Hall der Park Avenue Armory zu sehen.

Der Fokus von «Hansel & Gretel» liegt auf der permanenten Überwachung der Gesellschaft und soll Besucherinnen und Besucher in ein «dunkles von Drohnen beherrschtes Universum versetzen, in dem die Suche nach Orientierung eine zentrale Rolle spielt, wie es in einer Mitteilung heisst. An die «Suche nach Orientierung» ist auch an das Märchen gemahnende Titel angelehnt. Ebenfalls am Entwicklungsprozess der Installation mitgewirkt haben die beiden Kuratoren Hans Ulrich Obrist und Tom Eccles. (bz)