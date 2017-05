Seit Januar ist Floriana Frassetto, letztes aktives Gründungsmitglied und Herz von Mummenschanz, mit verjüngter Gruppe und neuem Programm unterwegs. Von möglicher Erschöpfung ist bei der 66-jährigen Grande Dame des Maskentheaters nichts zu spüren. In der Einrichtungsphase für die kommenden Gastspiele im Musical Theater in Basel seien sie gerade, erklärt sie fröhlich und sucht sich ein Plätzchen an der Sonne.

Seit vierzig Jahren fasziniert die Theatergruppe Mummenschanz ihre Zuschauer. Ohne Musik und ohne Bühnenbild, dafür mit Masken und Körpern vor einem schwarzen Hintergrund erzählen sie Geschichten voller Poesie und Witz. Von Bernie Schürch, Andres Bossard und Floriana Frassetto 1972 in Paris gegründet, eroberte die Gruppe Hunderte von Bühnen weltweit, inklusive des Broadways in New York und einem Auftritt in der Muppet-Show. «Wir spielen mit der inneren Kreativität der Menschen» erklärt Frassetto, da komme es nicht darauf an wo das Theater auftritt. Die Menschen berühren sie überall.