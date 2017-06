Die diesjährige Art Basel weist in etwa gleich viele Besucherinnen und Besucher wie im Vorjahr aus, nämlich 95 000. Zum Vergleich: 2015 wurden 98 000 Besucher gezählt, zuvor 92 000 (2014) und 86 000 (2013).

Einige der Aussteller meldeten gemäss eine Mitteilung der Art Basel neue Rekordverkäufe. Alle Sektoren liefen gut. «Es ist kaum zu glauben, dass die Art Basel immer mehr wächst, aber genau das macht sie», wird Thaddäus Ropac von der gleichnamigen Galerie in Salzburg in der Mitteilung zitiert. «Das war eine der peppigsten Kunstmessen, an die ich mich erinnern kann», gibt Marc Glimcher von «Pace», New York, zu Protokoll. Und Dominique Levy von Levy Gorvy, New York, und Marc Payot von Hauser & Wirth, Zürich, sagen sogar, es sei ihre erfolgreichste Messe überhaupt gewesen.