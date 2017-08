Gibt es Prominente, die so richtig unfotogen sind?

Oh ja, klar. Manche Menschen sind zwar schön, wirken aber auf allen Fotos langweilig. Fast noch eindrücklicher ist aber das Gegenteil: Da läuft ein Schauspieler rein, und du denkst: «Was, das ist er jetzt also wirklich?» Dann schaust du durch die Kamera und merkst, warum dieser Typ 20 Millionen pro Film kassiert. Und wenn du sie wieder ausstellst, steht da einfach wieder ein Bubi. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, was da genau passiert.

Wird die Arbeit von Fotografen heute, da jeder mit der Smartphone-Kamera herumrennt und Selfies schiesst, anders bewertet als früher?

Für mich haben all die Selfies etwas Vulgäres. Wann hat das angefangen, dass sich alle Leute ständig in der Öffentlichkeit fotografieren wollten? Früher war das den meisten Menschen eher unangenehm – und dann ist das Eis plötzlich gebrochen. Am Wert einer guten Porträt-Fotografie ändern all die Selfies und Filter aber nichts. Nur weil es mehr seichte Popsongs gibt, klingt ein Beatles-Song in unseren Ohren ja auch nicht schlechter.