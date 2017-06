Auf den ersten Blick denkt man: Schön, dieser Federnschmuck eines Häuptlings. Auf den zweiten Blick merkt man: Sind ja gar keine Federn, sondern Küchen- und Gartenutensilien. Die Schulterpartie ist aus Laubrechen, die Brust aus einem BH-Bügel gefertigt. Und, ach ja: Das ist ja gar kein männlicher Häuptling. Sondern eine weibliche «Chief». Ganz schön verschoben, die Klischees, ganz schön gewoben, das Kunstwerk.

Die Irritation ist der malaysischen Künstlerin Anne Samat gelungen. Und sie ist Absicht: «Die Künstlerin versteht die Webkunst als mütterliche Tradition, möchte ihr aber maskulinere Züge verleihen», sagt Jessica Ho von der Galerie Richart Koh Fine Art aus Kuala Lumpur. Samat, Jahrgang 1973, bricht die Erwartungen mit ihrem überraschenden Kunst-Stück «Tribal Chief 10».

Wie lange sie dafür gebraucht hat? «Lange, sehr lange», sagt Jessica Ho, die das über zwei Meter hohe Stück zusammen mit einem «männlichen» Counterpart an ihrem Stand an der Volta 13 hängen hat. An einem einzigen Nagel, notabene, denn die Handwerkskunst ist klassischer Art: Alle Fäden hängen am Ende zusammen.