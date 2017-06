«Bamm». Das macht Spass: Mit Bowling-Kugeln Skulpturen abschiessen. Es sind Holzobjekte von Claudia Comte. «Die Kleinsten, die ich bisher gemacht habe», sagt sie. Die Bowlingbahn ist Teil ihres Kunsthappenings «NOW I WON» auf dem Messeplatz. Die Installation wiederum ist die grösste Arbeit, welche die 33-jährige Künstlerin bisher realisiert hat. Sie trägt Shorts, T-Shirt, die langen Haare offen unter dem Käppi in Försterfarbe, darauf die Sonnenbrille. Die nackten Beine stecken in schweren grünen Cowboystiefeln. Eine Braut für ein Harley-Treffen.

Claudia Comte ist die Bodenständige im Kunstbetrieb. Sie arbeitet mit Kettensägen. Kreiert aus Baumstämmen Schriftzüge, und zündet diese auch mal an. «Leider geht das hier in Basel nicht, aber ich werd nochmals nachfragen», sagt sie mit entwaffnendem Lächeln. Das trashige Image trügt. Die junge Schweizer Künstlerin hat bereits ein beachtlich differenziertes, viel beachtetes Œuvre produziert. Von ihrem Atelier in Berlin aus produziert sie Ausstellungen und Installationen für Paris, Toulouse, New York, Palm Springs oder die Art Miami. Das Kunstmuseum Luzern stellte ihr im Frühling 2017 zehn Räume zur Verfügung. 2014 erhielt sie den Swiss Art Award.