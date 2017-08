Der Vorteil einer Ausbildung bei den AZ Medien: Man kommt rum. Von Basel bis nach Zürich. Doch für einen Oltner ist dies nicht immer einfach. Denn sein Dialekt wird gerne belächelt, wohl zu Recht.

Ja, wir sprechen Olten als Oute aus. Und Ball wird zu Bau. Oder Milch wird zu Möuch. Ist auch anstrengend so ein L zu artikulieren. Das war zumindest für mich 1,5 Jahre kein Problem. Beim Oltner Tagblatt darf man sich am Telefon mit Outner Tagblatt Fäuber melden. Doch der Wechsel über den Hauenstein brachte eine gewichtige Änderung mit sich: Basulandschaftleche Zitig Fäuber ist offenbar keine Option, wie ich mich am Telefon melden kann.

Niemand versteht Basu. Basu ist so weit weg vom originalen Basel, dass es dem Basler die Nackenhaare sträubt. Oder Liestu statt Liestel. Grauselig für Baselbieter und Basler Ohren.

Darum gilt für mich vor jedem Telefon: Tief durchatmen. Basel heisst das Wort. Felber mit L ist mein Name. Das, was rauskommt, ist zwar noch weiter entfernt von Baseldeutsch als vorher. Doch wenigstens werde ich verstanden. Zudem klingt mein Name plötzlich so erhaben. Felber. Wie schön und nobel. Ein leicht französischer Akzent und schon ist man Bundesrat. Das würde einem Fäuber nie passieren.

Einer, der von der Basulandschaftleche Zitig spricht, der gehört ausgelacht, das ist schon richtig. Zumindest auf der Nordseite des Hauensteins. Südseitig darf ich mich wieder Fäuber nennen. Und wenn ich bald in Zürich, pardon Züri, arbeite? Dann meld ich mich wohl in breitestem Baaseldytsch. Nicht, dass ich das könnte. Aber am Südhang des Juras weiss niemand, wie in Basel gesprochen wird. Vorteil: Felber, pardon Fäuber.