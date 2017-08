Nun hängen sie wieder, die Plakate. Der 24. September naht, der Termin der Abstimmung über die «Rentenreform 2020». Auf den Plakaten steht: «Junge verraten – Rentner bestrafen». Kein Zweifel: Hier wird die Ablehnung der «Rentenreform 2020» empfohlen. Offenbar bringt der Vorschlag für alle Beteiligten nur Nachteile. Auf die Argumente wollen wir hier nicht eingehen. Und auf diese Reform und ihre Details eigentlich auch nicht. Aber schon nur die Verengung auf «Junge» und «Rentner» zeigt, dass zu kurz gedacht wird. Eigentlich muss man mit mindestens drei Generationen rechnen.

Der Sozialstaat ist ein Produkt der Moderne. Aber auch ein Erfordernis. Das weiss man seit Bismarck. Die Industrialisierung – nicht nur im Deutschland des 19. Jahrhunderts – hat nicht nur die Sozialstruktur, sondern auch die Erwerbsbasis der Leute verändert. Man hält es gerne für eine Idylle: Früher erwirtschaftete man auf dem Hof, was es zum Leben brauchte, und verteilte es an die Familienmitglieder. Alle tragen zur Produktion bei, so gut sie können. Natürlich leistet die «aktive Generation» den Hauptteil, aber auch die Kinder und die Alten helfen mit. Die moderne Gesellschaft hat diese Struktur zerstört. Bismarck soll noch gesagt haben, sein Rentensystem solle möglichst verhindern, dass die Schwiegertochter den Alten aus dem Haus ekle. Schon das ist vorbei.

Der Sozialstaat muss es richten. Fast alles. Und wie er das tun soll, ist auch klar: umverteilen. Die Individualisierung hat die Familienbande zerrissen. Altersarmut droht. Man beugt dem vor, dass Einkommen von der aktiven Generation an die Rentner umverteilt wird. Damit das kollektiv funktioniert, erzählt man die Geschichte des Generationenvertrags. Das Narrativ stammt aus der romantischen Vorzeit. Die aktive Generation bezahlt jetzt und bekommt dann später von der nächsten Generation auch wieder. So wie früher selbstverständlich der Grossätti auch am Tisch sitzen durfte.