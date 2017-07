Was vor fünf Jahren als Illusion galt, ist heute zu einer echten Alternative geworden: im Tessin zu leben und in Zürich zu arbeiten. «Das Tessin rückte näher an die Schweiz nördlich der Alpen», sagt Bixio Caprara. Für ihn soll sich das Tessin so entwickeln, wie er die Kandidatur von Ignazio Cassis präsentierte: sachlich, ohne Lamento, selbstbewusst. Für seine Zukunft brauche das Tessin eine enge Vernetzung mit der Schweiz. «Nur so», glaubt er, «kann es mit seinen 380 000 Einwohnern im Spannungsfeld mit den fast 10 Millionen Einwohnern der Lombardei bestehen.»

Die Tessiner haben ihren Komplex abgelegt, B-Schweizer zu sein – oder hässliche Entlein, die «immerzu das Gefühl haben, benachteiligt zu sein», wie es Filmfestival-Präsident Marco Solari sagt. Die Welt würde sich selbst dann weiterdrehen, sollte Ignazio Cassis nicht Bundesrat werden, das weiss das Tessin inzwischen.