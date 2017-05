Viel ist schon über die Persönlichkeit des amerikanischen Präsidenten Donald Trump geschrieben worden. Namhafte Psychiater wollen einen geradezu pathologischen Narzissmus diagnostiziert haben, andere nennen ihn schlicht einen Soziopathen. Spielt das eine Rolle oder sollte man Donald Trump einfach an seiner Politik, an seinen wirklichen Taten messen? Es spielt eine Rolle. Denn Trumps Abneigung gegen multilaterale Bündnisse wie die Nato oder die EU liegt auch in seinem Charakter begründet – so viel Laien-Psychologie soll hier erlaubt sein.

Donald Trump mag es nicht, wenn ihm die Aufmerksamkeit nicht uneingeschränkt zuteilwird. Exemplarisch beobachten konnte man dies in einer kurzen Szene beim Nato-Gipfel in Brüssel. Mit einer rüden Aktion schubst Trump den montenegrinischen Premierminister Dusko Markovic beiseite, damit er in der ersten Reihe stehen und sein breites Grinsen in die Kameras zeigen kann. Nicht, dass dem amerikanischen Präsidenten dieser Platz nicht zustehen würde. Aber alleine die Art und Weise, wie Trump ihn einfordert, spricht Bände – «America first».

Nein, Trump fühlt sich definitiv nicht wohl in Gruppen, wo er nur einer von vielen ist. Daran ändert auch nichts, dass er als amerikanischer Präsident der unbestrittene Leithammel ist, wo immer er auch auftritt. Schon nur, dass es gemeinsame Regeln gibt, an die auch er sich halten muss, scheint Trump zuwider zu sein. Dagegen liebt Dealmaker Trump das Bilaterale, den Showdown, wo er sein Gegenüber ganz direkt unter Druck setzen kann. Man muss kein Experte in Gruppendynamik sein, um vorherzusehen, dass es mit Donald Trump auf der multilateralen Ebene auf die Dauer schwierig werden wird.

Trump will gewinnen. Kompromisse finden, auch wenn es im Kreis der Freunde stattfindet, ist nicht seine Sache. Seine «spezielle Persönlichkeit», wie es die Saudis euphemistisch ausgedrückt haben, macht ihn ausserdem zum Aussätzigen. Man konnte es auf den TV-Bildern in Brüssel und am G-7-Gipfel in Taormina bereits in Ansätzen erkennen: Wenn sie die Möglichkeit haben, gehen die Staats- und Regierungschefs dem US-Präsidenten lieber aus dem Weg. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron oder auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau wurden dagegen mit Herzlichkeiten überschüttet. Dem eitlen Trump dürften diese subtilen Kränkungen sicher nicht entgangen sein. Da fühlt er sich wohler beim saudischen Alleinherrscher König Salman, der ihm einen triumphalen Empfang in seiner religiösen Diktatur bereitet hat.

Die Frage lautet: Ist Donald Trump in der Lage und, falls ja, überhaupt gewillt, mit seinen europäischen Freunden zusammenzuspannen? Offenbar setzt sich in Brüssel und seit gestern auch offen in Deutschland die Erkenntnis durch, dass er es eben nicht ist.

Der Ratspräsident der Europäischen Union, Donald Tusk, erklärte nach seinem Gespräch mit Trump nicht ohne Grund, dass das Festhalten an gemeinsamen Werten und Regeln seine Hauptbotschaft an den amerikanischen Präsidenten gewesen sei. So redet einer, der zur retten versucht, was noch zu retten ist.

Entlarvend war auch Donald Tusks Statement nach dem G-7-Gipfel in Taormina. Sein Eindruck vom Treffen sei besser, als er erwartet habe. Für eine Zusammenkunft, die allgemein als Reinfall beschrieben wurde, ist das eine vernichtende Analyse des EU-Rats-Präsidenten.

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Schlüsse aus dem Trump-Besuch gezogen. «Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei», sagte Merkel bei einer Wahlkampfrede am Wochenende. Übersetzt heisst das: Europa muss in Zukunft auch ohne die USA klarkommen. Dass das nicht unbedingt eine einfache Sache ist, wird sich noch zeigen, wenn die Europäer «ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen» versuchen, wie es Merkel gefordert hat.

Doch dass sich die Europäer nun gegen Trump zusammentun, ist nicht weniger als eine natürliche Reaktion auf dessen ungehobeltes Power-Play. Mit seinem brüskierenden, konfrontativen Verhalten provoziert Trump, dass es in Zukunft nicht mehr «America first» heisst, sondern schlicht und einfach «America alone».