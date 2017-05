Schon als Tschitschikow seinen ramponierten Wolga parkte zwischen Schänzlistrasse und Rossmarktplatz, wusste ich: Verflixt, das wird ein Fehler! Mit diesem Bär steckst du bald tief in der – piiip! Wie alle wissen, gibt’s in Solothurn kaum freie Parkplätze, nah an der Aare. Tschitschikow stellte seinen Wolga drum quer zur Reihe und rammte erst noch den Nebenmann.

Ich wurde bleich: War das nicht Lukas Bärfuss, unser Nationaldichter? Der stürzte aus dem Wagen, öffnete den Mund – und schloss ihn nicht wieder; Tschitschikow hatte drei Fünfhunderternoten vor seine Halbschuhe gestreut: «Für den Blechschaden.» – «Eigentlich sollte das die Kantonspolizei...», sagte Bärfuss, worauf Tschitschikow nochmals in die Tasche griff und, als wären es Schnupftücher, drei weitere Fünfhunderter aufs Pflaster schweben liess: «Dann halt für den Dachschaden!»

Ein Albtraum

Es war wirklich ein Fehler. Ein Albtraum. Dabei schien die Idee mich förmlich anzuspringen: Pawel Tschitschikow war ein erfolgreicher Geschäftsmann aus Sankt Petersburg, spezialisiert auf den Handel mit toten Seelen. Das Geschäft baute er in Russlands Provinzen auf, hatte es aber dann, im Zug der Globalisierung, ausgeweitet auf die ganze kapitalistische Welt. Der USP dabei – ein echter Goldgräber-Claim: Der Seelenhandel leistete dem Steuerbetrug Vorschub.

Vor allem aber war Tschitschikow eine grossartige Figur der Weltliteratur. Er weilte nicht zum ersten Mal in der Schweiz; ein weiterer Besuch hatte sich angezeigt. Und wo pilgert man in den Tagen hin, als Freund der Literatur? Natürlich – Solothurn. Umso mehr, wenn man da begleitet wird von einem Leibhaftigen der Literatur. Was Solothurn also beweisen kann: Der Roman lebt. Auch ohne Gral im Kreuz, ohne dauernde Selbstergiessung der Sekte. Intellektuelles Urban Gardening ist da so unsinnlich wie sinnlos. Warum nicht mal Tschitschikow erleben, live? Wie er wichtigen Leuten zu schmeicheln versteht, selber nicht weniger empfänglich für Schmus. Weil Speichel jedes Geschäft schmiert und salbt, er mithin Sinnbild ist für Solothurn. Da trieft der Literaturbetrieb vor Schmalz; auch dieser Ablasshandel bräuchte längst Remedur.

In die Absinth-Bar

Auf dem Weg zum Landhaus riss Tschitschikow ein Plakat des Veranstalters von der Wand. Anschliessend aber strebte er nicht zu den Lesungen, sondern an der Ecke in die Absinth-Bar. Hier las er das Plakat von vorn bis hinten durch und notierte sich alle Namen, sogar denjenigen, der es gedruckt hatte. «Alles Honoratioren», sagte Tschitschikow: «Sie werden mir mitteilen, wo ich hier tote Seelen finde. Was jede kostet. Einzeln oder im Tausend, als Paket.» Genau darum wollte er auch zum Stadtpräsidenten, zum Polizeikommandanten, zum Staatsanwalt. «Spoken Word, Kinder- und Jugendliteratur», las er laut den Willkommensgruss vor von Reina Gehrig, Leiterin der Literaturtage. «Es wird diskutiert, auf der Bühne performt, um Worte gerungen – zum Teufel!»

Das richtete sich an mich: «Ringen eure Dichter öffentlich um Worte? Kein Wunder, gibt’s viel Kinderliteratur im Programm.»

Nutzlos fürs Geschäft

Autoren schienen Tschitschikow nutzlos fürs Geschäft. Meine Nervosität wuchs bei jeder Begegnung zwischen ihm, dem erdichteten Gigant, und einem realen Dichter. Beim ersten, Michael Fehr, bestellte er Schnaps und rügte mich hernach, bei Kellnern entschuldige man sich nie. Bei Fehr wechselt das Konkrete ständig ins Fantastische; jetzt schien er echt irritiert. Hinter Urs Faes schielte Tschitschikow ungeniert in dessen Notizheft; vermutlich hatte er ihn als Konkurrenz-Dealer im Verdacht.

Als Alex Capus mit einem Kumpel des Weges schlenderte, wollte er wissen, wer das sei: «Nein, der Lulatsch mit den zu kurzen Kittelärmeln. Der Stadtbestatter? Den brauch ich unbedingt.» Ich sagte, Capus und Pedro Lenz stünden nicht für Trauer, sondern für das Gute in der Literatur. Tschitschikow lachte: «Exakt das wollte ich auch, alles ins Gute wenden in einem zweiten Teil. Und dann blieb’s negativ, gelang einfach nicht. Habe mich vermutlich zu lang unter realen Charakteren bewegt.»

So nicht

So konnte es nicht weitergehen. Ich machte mich hier für alle Zeiten unmöglich mit diesem unkultivierten Bär. Man konnte nicht mit ansehen, wie er etwa eine Gruppe ehrwürdiger Literaturkritiker schmähte, Martin Ebel allen voran: als Seelendumping-Lumpen. So zügig wie möglich, bugsierte ich Tschitschikow zurück zum Wolga. Keine Menschenseele an den Literaturtagen hatte ihn erkannt, mittendrin, diese Figur von weltliterarischem Rang – Gott sei Dank.