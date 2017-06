Erstaunlicherweise leiden meine Hunde in diesen Hundstagen nicht. Im Gegensatz zu mir — womit ich zweifellos in guter Gesellschaft bin. Man sieht und liest, dass Freibäder, See- und Flussufer reich bevölkert sind.

Massen im Nassen sind allerdings nicht unbedingt mein Ding. Eine gute Alternative zum Freibad wäre ein Besuch in der Fondation Beyeler, im Aargauer, Basler oder Zürcher Kunstmuseum, weil in Museen angenehme Temperaturen zu herrschen pflegen.

In der Badi allerdings könnte ich gleich drei Fliegen auf einen Schlag treffen: Erstens ist Schwimmen gesund. Zweitens hat es etwas meditativ Entspannendes. Drittens sorgt ein Badi-Besuch zusätzlich für Kulturerweiterung.

Denn die Gemälde, die man dort zu Gesicht bekommt, machen in ihrer Fülle und Vielfalt mancher Galerie Konkurrenz. Der vierfarbige Teddy auf dem Rist eines Damenfusses mag ebenso als naive Malerei durchgehen wie die blonde Schönheit auf dem Bizeps eines Kahlköpfigen. Der speiende Drache auf dem Unterarm einer Bikini-Schönheit hingegen hat – in Verbindung mit den Formen seiner Trägerin – eindeutig barocke Züge.

Reich ist das Angebot an kubisch-abstrakten Maori-Motiven, an chinesischen Schriftzeichen und illustren Liebesbezeugungen. Zu hoffen ist diesbezüglich nur, dass der von einem Herzen umrandete «Giacomo» keiner von der Sorte Casanovas ist.