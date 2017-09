Als Grund für die anhaltende Kostensteigerung gaben die 231 befragten Krankenkassen aus 79 Ländern vor allem die übermässige Inanspruchnahme medizinischer Leistungen an.

Der Nährboden für die Kostenexplosion im Gesundheitswesen ist dabei ein fruchtbarer Mix dreier verschiedener Zutaten. Erstens geht es um die demografische Entwicklung. Je älter die Menschen werden, desto häufiger bedürfen sie medizinischer Versorgung.

Zweitens betrifft es die Forschung und Entwicklung der Pharmaindustrie. Sie sorgt zwar einerseits für immer erfolgreichere medizinische Behandlungen, aber verursacht auch immense Aufwände, die letztlich die Versicherten tragen. Und drittens ist auch das Gesundheitssystem selbst ein Kostentreiber. Dabei gäbe es durchaus Mittel und Wege, um die Gesundheitskosten zu senken.

Dabei sollten aber alle Seiten ihren Beitrag leisten: Die Versicherten, die Krankenkassen und die Politik. Um die Versicherten stärker in die Pflicht zu nehmen, wäre die Erhöhung der Minimalfranchise von derzeit 300 auf 500 Franken eine zeitgerechte Massnahme, denn seit Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes 1996 wurde die Minimalfranchise von damals 150 Franken nur zweimal erhöht.

Das letzte Mal war es vor über zehn Jahren. In die gleiche Richtung würde eine Erhöhung des Selbsthalts von derzeit 10 Prozent weisen, denn viele Arztbesuche sind nicht unbedingt zwingend erforderlich und je höher die Kosten, die jeder Patient dabei selbst zu tragen hat, desto eher würde er auf den Gang zum Arzt verzichten.

Die übermässige Inanspruchnahme medizinischer Leistungen könnte auch vermieden werden, wenn mehr Bagatellfälle, wie beispielsweise das Ausstellen eines Arztzeugnisses, die Verschreibung regelmässig notwendiger Medikamente oder die Überweisung an einen Spezialisten telefonisch mit der Krankenkasse geregelt werden könnten.

Ebenso hilfreich wäre es, wenn die Versicherer stärker auf ein Betreuungsmodell eines Gatekeepers setzen würden, der alle medizinischen Behandlungen eines Patienten koordiniert und damit effizient gestaltet und unnötige Konsultationen verhindert und zudem dem Patienten einen Weg durch den Behandlungs-Dschungel weist.

Ebenfalls auf den Prüfstand gehören die häufig unnötigen Aufenthalte in Spitälern, denn viele Behandlungen können ambulant ebenso gut, aber deutlich günstiger durchgeführt werden. Allerdings liegt es eher im Interesse der Krankenversicherer, die Patienten stationär behandeln zu lassen, da in diesem Fall der Standortkanton einen Grossteil der Rechnung übernimmt. Eine Gleichsetzung der Beteiligung des Kantons an ambulanten und stationären Behandlungen könnte diesen Fehlanreiz beseitigen.

Darüber hinaus würde auch ein medizinisch sinnvoller Abbau des Leistungskatalogs in der gesetzlichen Grundversicherung zur Kostensenkung im Gesundheitswesen beitragen, beispielsweise im Bereich der umstrittenen Alternativmedizin. Hier wäre es sinnvoller, wenn jeder Versicherte eigenverantwortlich entscheiden dürfte, welche homöopathischen Leistungen er beanspruchen möchte, und er diese dann im Rahmen der Zusatzversicherungen individuell versichern könnte.

Insgesamt sind durchaus einige kraftvolle Hebel zur Kostensenkung im Gesundheitswesen vorhanden, und zwar auf allen drei Seiten, sprich bei den Prämienzahlern, den Krankenkassen und der Politik. Es hilft jedoch nicht, wenn hier und da mal etwas angepasst wird.

Nur eine sinnvoll durchdachte Reform auf allen drei Ebenen kann zu einer spürbaren Entlastung führen und den Prämienanstieg, den derzeit alle Studien unausweichlich auf die Versicherten zukommen sehen, aufhalten. Eine Senkung der Krankenkassenprämien in der näheren Zukunft ist indes mehr als unwahrscheinlich.