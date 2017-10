Der 12. Oktober 1492 gilt als Tag der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und wird in Spanien als Nationalfeiertag begangen. Im katalanischen Fernsehen laufen darum TV-Spots des spanischen Staates mit der Aufforderung, stolz auf Spanien zu sein. Eingebettet in der Berichterstattung des Senders, der finanziell von der Regionalverwaltung abhängig ist, klingt das wie Satire.

Der Präsident ebendieser Regionalverwaltung, Carles Puigdemont, hatte am Dienstag seinen Willen bekräftigt, Katalonien von Spanien loszulösen. Vor dem Parlament und vor den Augen der Weltöffentlichkeit formulierte er eine Kryptounabhängigkeitserklärung. Wörtlich sagte er: «Ich nehme das Mandat an, dass sich Katalonien in einen unabhängigen Staat in Form einer Republik verwandelt.» Dann schlug er vor, den Vollzug der Unabhängigkeit auszusetzen. Mit diesem Eiertanz versuchte Puigdemont, seine Anhänger zufriedenzustellen, ohne den spanischen Zentralstaat zu sehr zu provozieren.

Ein Schritt in Richtung Dialog, oder bloss ein Spiel auf Zeit?

Rajoy spielte den Ball am Mittwoch zurück. Im Raum steht die Anwendung des Artikels 155 der Verfassung. Dies würde bedeuten, dass die katalanische Autonomie aufgehoben würde. Sogar die Verhaftung von Ministern und hohen Beamten steht im Raum. Rajoy hat nun zwar Vorbereitungen zur Anwendung dieses Artikels getroffen, wartet aber ab, bis Puigdemont seine Unabhängigkeitserklärung präzisiert. Er gibt ihm dafür fünf Tage Zeit. Manche Beobachter sehen diesen Schachzug von Rajoy als Schritt Richtung Dialog. Der konservative Ministerpräsident gilt als geradezu unfähig in Sachen Diplomatie. Es könnte aber auch sein, dass Rajoy auf Zeit spielt. Der blutige Abstimmungssonntag am 1. Oktober hat gezeigt, dass eine harte Hand des spanischen Staates die Menschen in die Arme der Separatisten treibt.

Bleibt Rajoy jetzt passiv, könnte ihm das nützen. Denn die Front der Separatisten bröckelt. Der radikale Teil ist von der abgeschwächten Unabhängigkeitserklärung enttäuscht und setzte Puigdemont ein Ultimatum von einem Monat, um die Separation zu vollziehen. Teile der Bevölkerung sind zudem verunsichert. Ihnen ist nicht entgangen, dass sich bedeutende Arbeitgeber aufgrund der Unsicherheit aus Katalonien verabschieden. Gegen dreissig Firmen haben den Wegzug angekündigt. In Katalonien gehört es zum guten Ton, sich als Katalane und nicht als Spanier zu sehen. Statt des spanischen Stiers kleben sich die Leute einen Esel auf ihren Seat. Wenn es aber um den eigenen Arbeitsplatz geht, tritt diese kulturelle Frage in den Hintergrund.

Noch hat Puigdemont genügend Katalanen hinter sich. Wie es weitergeht, ist darum offen. Völkerrechtlich gibt es kein Recht auf eine Abspaltung – ausser im Falle von Kolonien oder massiv unterdrückter Völker. Die spanische Verfassung sieht keine Möglichkeit zur Sezession vor. Darum ist eine von beiden Seiten akzeptierte Abstimmung über eine Abspaltung der Katalanen wenig realistisch. Puigdemont sagte in seiner Rede, dass Demokratie weiter reiche als die Verfassung. Er nimmt eine weitere Eskalation in Kauf und hoffte auf internationale Vermittler wie den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan. Das lehnte Rajoy gestern ab.

Einige in Puigdemonts Partei sehen Slowenien als Vorbild

In der Partei des katalanischen Präsidenten wird indes offenbar das Modell Slowenien diskutiert. Slowenien erklärte sich am 25. Juni 1991 für unabhängig von Jugoslawien. Es kam zu einem 10-tägigen Krieg, der zwar relativ glimpflich verlief und mit der Unabhängigkeit Sloweniens endete, aber doch über 60 Tote forderte.

Einen anderen Weg zeigte gestern der Generalsekretär der oppositionellen spanischen Sozialisten (PSOE), Pedro Sanchez, auf. Er sei mit dem Ministerpräsidenten Rajoy übereingekommen, dass eine Kommission einen Vorschlag zur Revision der spanischen Verfassung im Hinblick auf den Status der autonomen Regionen ausarbeitet. Ob sich die Katalanen damit zufriedengeben werden, ist mehr als fraglich. Denn die Worte kamen nicht von Rajoy und die Perspektive auf eine Kommission, die erst in sechs Monaten erste Anstösse geben wird, ist wenig attraktiv.

Sicher ist nur, dass die Polemik heute am spanischen Nationalfeiertag weitergehen wird. Der 12. Oktober wird von Radikalen unter den katalanischen Separatisten traditionell dazu genutzt, spanische Flaggen zu verbrennen.

