Aktion, Aktion, Aktion, Aktion. Spezial, Spezial, Spezial. Die Bergbahnen lancieren im Wochentakt neue Preisaktionen zur nächsten Wintersaison. Der Kunde weiss gar nicht mehr, wo er denn nun mit voller Wucht zuschlagen soll. Dem Schnäppchenjäger wird «trümmelig».

Doch die Träume von spottbilligen Tages-, Wochen- und Saisonkarten werden leider blosse Träume bleiben, in den allermeisten Fällen zumindest. Was nicht bedeutet, dass das Dynamic Pricing keine Verbesserungen bringt.

Die verbilligten Saisonkarten – mit denen letztes Jahr Saas-Fee vorpreschte – sind für die allermeisten Unterländer ein blosses Werbe-Trugbild. Saisonkarten sind in allererster Linie etwas für Einheimische, welche die ganze Saison durch Ski fahren. Für die Unterländer lohnt es sich zumeist schlicht nicht – auch zu den tieferen Preisen nicht. Da mag die Werbemaschinerie noch so laut von den Bergen herunterhallen und -schallen.

Die Saisonkarten-Blase lässt der Verband Seilbahnen Schweiz höchstselbst platzen. In einer Pressemitteilung zum «Skiticket-Markt in Bewegung» schrieb er letzte Woche, das «Rückgrat des Skitickets-Markts» seien nach wie vor «die klassischen Ein- und Mehrtageskarten». Sprich, diese Karten werden von den allermeisten Kunden gekauft, nicht die Saisonkarten. Und das werde auch so bleiben, «auf absehbare Zeit».

Bergbahnen droht die Billig-Ecke

Selbst die Bergbahnen müssen erst noch schauen, ob sich die verbilligten Saisonkarten bewähren. Zwar hat Saas-Fee mit seiner «Wintercard» inzwischen viele Nachahmer gefunden. In der Westschweiz lancieren 25 Skigebiete einen «Magic Pass», die vier grossen Berner Oberländer Skigebiete einen «Top4-Skipass». Die Bergbahnen von Brigels boten ihre Jahreskarte ebenfalls zum Sonderpreis an.

Aber ob die verbilligten Saisonkarten am Ende mehr Geld bringen – das ist noch immer ungewiss. Wie «Seilbahnen Schweiz» schreibt, beobachtet die Tourismusfachwelt dieses Experiment gespannt. Und es muss ja nicht nur in einer Saison unter dem Strich rentieren. Sondern auf Dauer. Doch wenn es dumm läuft, bugsieren sich die Bergbahnen mit ihren Aktionen marketingtechnisch in die Billig-Ecke – und schaden sich selber.

Es könnte mehr VIP-Linien geben

Bedeutender als die Saisonkarten-Aktionen dürfte das Dynamic Pricing sein. Es gilt dort, was Christian Laesser, St. Galler Tourismusprofessor, immerzu predigt: «Dynamic Pricing ist viel mehr, als nur früh kaufenden Kunden eine Preissenkung zu gewähren.» Auch wenn meist dieses Angebot heute mit Dynamic Pricing in Verbindung gebracht werde. Und es wird für die Bergbahnen entsprechend kompliziert. «Sie – und auch die Kunden – betreten Neuland und werden erst einmal ihre Erfahrungen machen müssen», sagt Laesser.

Beim Dynamic Pricing geht es vor allem um eins: Der Ertrag soll maximiert werden, der aus einem einzelnen Platz gelöst werden kann. Das kann ein Platz sein im Flugzeug, im Hotel oder eben in einem Skigebiet. Zur Meisterschaft haben es in dieser Disziplin die Fluglinien gebracht. Bei ihnen wird mittlerweile so ziemlich alles als Extra verkauft: Beinfreiheit, Menü, Beratung, Wartezeit in der Schlange – was immer den Marketingleuten noch einfällt.

Im Schweizer Wintersport hat die «Weisse Arena» in Laax einen Anfang gemacht mit ihrem Zampano Reto Gurtner. Diesen Winter haben nun die Bergbahnen Andermatt-Sedrun nachgezogen. Dort ist der starke Mann der ägyptische Milliardär Samih Sawiris, der in Andermatt ein ganzes Resort hochzieht. Von solch gewieften Akteuren sollten sich Schnäppchen-Jäger keine Preisstürze versprechen.

So könnte Dynamic Pricing zum Beispiel «VIP- Linien» bedeuten, wie sie Sawiris für Andermatt-Sedrun wollte. Zahlungskräftige Kunden stünden in Express-Linien in der Schlange, nicht mit allen anderen Kunden zusammen. Sawiris «VIP-Linien» lösten noch einen mittleren Entrüstungssturm aus. Aber wohl nur deshalb, weil seine Namensgebung unglücklich war. In Laax verkauft Gurtner schon seit vielen Jahren eine «VIP-Linie», nur nennt er sie anders: «Blueline».