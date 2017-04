Die Ausgangslage war auch alles andere als einfach. Denn in der aktuellen Debatte geht gerne vergessen, was der Grund für diese vertrackte Situation ist: Die SVP hatte es verpasst, ihre Initiative eindeutig zu formulieren. Sie liess offen, was passiert, wenn das Freizügigkeitsabkommen mit der EU nicht angepasst werden kann und unterliess es, dessen Kündigung zu fordern.

Die Auns will dies mit einer Initiative nun nachholen. Die Stimmbevölkerung kann die Frage, Personenfreizügigkeit Ja oder Nein, hoffentlich bald beantworten.

Gewiss ist: Die unklar formulierte SVP-Initiative hat der Demokratie mehr geschadet, als das Rasa-Rückzugsgefecht des Bundesrates.

doris.kleck@azmedien.ch