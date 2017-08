O-Bikes sind grossartig – aber es braucht ein paar Regeln

Die Schweizer Städte sollen den Veloverleihern Bedingungen setzen – und sich daran erfreuen, dass plötzlich alle radeln wollen.

Als veloaffiner Exil-Zürcher bin ich der perfekte Kunde der O-Bikes. Mein eigenes Rad steht in Bern, in der Limmatstadt habe ich bis anhin zumeist den öffentlichen Verkehr oder ein Leihvelo der Stadt verwendet. Seit die O-Bikes an jeder Hausecke abgestellt sind, ist alles anders. Beim ersten Mal staunte ich noch ungläubig, wie einfach das Entsperren per App funktioniert, seither gehört für mich die Ausleihe eines jener gelben Velos schon fast zum Standardprogramm, sobald ich am Hauptbahnhof ankomme. Länger als drei Minuten habe ich noch nie suchen müssen und nicht selten habe ich eines mitten in der Fussgängerpassage gefunden.

Genau das ist aber das Problem mit den O-Bikes: Die Stadt Zürich wurde dermassen mit den Rädern aus Singapur überschwemmt – die Betreiberfirma hat nicht weniger als 900 verteilt –, dass ein Wildwuchs sondergleichen entstanden ist. Auch, weil es nicht ihr eigenes Velo ist, lassen es viele Nutzer dort stehen, wo es ihnen gerade passt. Hinzu kommen Vandalen, die aus Frust oder «Spass» die Alutreter an Bäume hängen oder in den Fluss werfen.

Will die Stadt den öffentlichen Raum allen zugänglich belassen und zu viel «Velo-Littering» verhindern, kann sie dem Treiben nicht tatenlos zusehen. So praktisch die O-Bikes auch sind – es braucht ein paar Regeln. Zum Beispiel muss die Firma in die Pflicht genommen werden, beschädigte Räder schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Auch sollen die Singapurer die Umverteilung in der Nacht intensivieren – es kann ja nicht sein, dass manche Veloständer fast vollständig mit den gelben Tretern belegt sind und kein Platz mehr für «normale» Räder bleibt. Die Stadt wird auch nicht darum herumkommen, weitere Standplätze zu bauen. Und warum belangt man eigentlich nicht fehlbare O-Bike-Nutzer fürs Wildparkieren, wenn ja Kreditkartendaten von ihnen hinterlegt sind?

Zürich ist mit seinen eigenen Verleihplänen buchstäblich links überholt worden. Weiter schlimm ist das nicht, es gibt ja offenbar private Anbieter, die in die Bresche springen. Die Schweizer Städte sollen sich besser darauf konzentrieren, den Wettbewerblern gewisse Parameter aufs Auge zu drücken – und sich daran erfreuen, dass plötzlich alle radeln wollen.



Contra von Samuel Hufschmid Redaktor bz Basel