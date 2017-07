Meist interessiert eine bevorstehende Bundesratswahl die Bevölkerung weit mehr als die meisten Referendumsabstimmungen. Und dies, obwohl nicht das Volk, sondern das Parlament die Auswahl trifft. Es wählen die 246 Mitglieder der Bundesversammlung.

Doch diesmal scheint alles anders. Schon die Reaktion auf den Rücktritt des welschen Bundesrats Didier Burkhalter fiel verhalten aus. Zu unauffällig, zu weit weg vom Volk verliefen seine Spuren. Aber auch die Spekulationen um die Nachfolge kommen nicht auf Touren. Die Gründe dazu sind offensichtlich: Bleibt es bei einer Einervakanz, fehlt jegliches Spannungsmoment unter den Parteien. Die FDP befindet sich eher im Aufwind, und ihr zweiter Sitz im Bundesrat ist deshalb nicht gefährdet.

Das war 2003 ganz anders, als die Zauberformel zusammenbrach und die SVP mit Christoph Blocher der CVP den zweiten Sitz wegschnappte. Oder 2007, als für die Abwahl Ruth Metzlers die Retourkutsche mit der Abwahl Blochers erfolgte. Die damals neu gewählte Eveline Widmer-Schlumpf sorgte mit ihrem Rücktritt 2015 für den letzten grossen Parteienwirbel: Erneut wurde mit Guy Parmelin ein zweiter SVP-Bundesrat gewählt. Beim Parteienschlüssel von je zwei FDP, SP, SVP und einem CVP wird es diesmal bleiben.

Auch die Frauenfrage bringt diese Ersatzwahl nicht auf Touren. Zu stark strahlen die beiden Bundesrätinnen Doris Leuthard und Simonetta Sommaruga über ihre Parteigrenzen hinaus. Bei den Freisinnigen werden 28 Jahre nach dem Rücktritt ihrer und der Schweiz erster Bundesrätin Elisabeth Kopp andere Kriterien im Vordergrund stehen. Das Verhältnis Burkhalters zu seiner Partei blieb stets angespannt, seiner Europapolitik fehlte die Verankerung bei den bürgerlichen Parteien. Die Verhandlungen mit der EU blieben undurchsichtig, eine Rückkoppelung zum Parlament unterblieb.

Der neue Aussenminister muss sich besser abstützen sowie klarer erklären, und die Gesamtregierung hat eine glaubwürdigere Strategie als bisher vorzugeben. Ob allerdings der/die Neugewählte auch die Aussenpolitik (EDA) zugeteilt bekommt, steht in den Sternen. Könnte Alain Berset (SP) oder Doris Leuthard (CVP) das internationale Parkett reizen?

In der jüngeren Geschichte hielt meist die SP das EDA besetzt (mit Spühler, Graber, Aubert, Felber, Calmy-Rey). Nur gerade Cotti und Deiss von der CVP – und eben der per Ende Oktober zurücktretende Freisinnige Burkhalter – bildeten da Ausnahmen. Hier fallen die Würfel somit erst nach der Neuwahl.

Mit dem Wahltag hingegen entscheidet sich, aus welchem Landesteil das neue Bundesratsmitglied stammt. Aus staatspolitischen und wahltaktischen Gründen tendieren die grossen Parteien dazu, je einen Bundesrat aus der Deutsch- und Welschschweiz zu stellen. Für FDP, SVP und SP stimmt das heute. Nun mahnt aber die Bundesverfassung, dass die Landesgegenden und Sprachregionen in der Landesregierung «angemessen» zu berücksichtigen sind. Seit 1999, dem Rücktritt von Flavio Cotti (CVP), fehlt eine Stimme für die italienische Schweiz. Bei Ersatzwahlen mussten Tessiner stets hintanstehen. Noch im 20. Jahrhundert gehörte fast ununterbrochen eine Tessiner Vertretung dem Bundesratsgremium an – tempi passati!

Der Zeitpunkt für eine Korrektur ist günstig. Wird ein Tessiner oder eine Tessinerin gewählt, bleiben drei Sitze in der lateinischen und vier in der deutschsprachigen Schweiz. Gründe gibt es zahlreiche: Mit der Eröffnung der Neat besteht zwar eine bessere Nord-Süd-Verbindung, aber die Wirtschaft und der Tourismus der Südschweiz kämpfen um den Anschluss an die Moderne. Weite Bevölkerungskreise beklagen den Grenzgänger- und Migrationsdruck, fühlen sich von «Bern» vernachlässigt. Dieses Missbehagen explodierte mit der hohen Annahme der Einwanderungsinitiative von über 68 Prozent. Politisch und historisch ist das Tessin ein wichtiger Teil der Schweiz und Bindeglied zum eng mit uns verbundenen Italien. Seine Stimme gehört zur Vielfalt der Schweiz. Dies muss sich auch im Bundesrat widerspiegeln.

Das Tessin selbst wird kaum geeint hinter einer Kandidatur stehen. Zu zerstritten sind die Parteien – sie stecken im Dauerwahlkampf. Doch die FDP mit ihrem Wahlvorschlag und das Parlament am Wahltag sollten den längst fälligen Tessiner Bundesratssitz sicherstellen.