AfD-Wählern fehlt eine grosse Partei, die konservativ ist

All diese Vergleiche sind Stumpfsinn. Dass die Hitler-Analogien aus der Türkei und Griechenland an die Adresse Merkels absurd sind, bedarf keiner weiteren Ausführung. Bei der innerdeutschen Auseinandersetzung über die AfD ist die Sache komplexer. Die Partei zieht, wie andere neue Bewegungen, auch Spinner und Extremisten an. Doch die AfD deswegen pauschal in die Nazi-Ecke zu stellen, wie das Sigmar Gabriel und auch einige Zeitungskommentatoren taten, ist falsch.